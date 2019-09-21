Фигуристы Синицина и Кацалапов стали первыми в танцах на льду на турнире в Словакии

По сумме за ритмический и произвольный танцы российский дуэт набрал 198,14 балла. Второе место занял дуэт из Испании Сара Уртадо и Кирилл Халявин (188,97). Третьими стали американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер (183,47). Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов стали четвертыми (174,12), София Евдокимова и Егор Базин — седьмыми (164,62).

Синицина и Кацалапов во второй раз подряд выигрывают турнир в Словакии. Также фигуристы являются серебряными призерами чемпионата мира (2019 год) и финала Гран-при (2019). Кацалапов является олимпийским чемпионом 2014 года в команде, также в его активе бронзовая награда Игр.