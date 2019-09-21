Фигуристка Трусова расстроена, что ей не удалось сделать каскад лутц-риттбергер

Источник: AP 2019

15-летняя Трусова одержала победу на предсезонном турнире ISU в Словакии и установила новые мировые рекорды в произвольной программе и по сумме баллов. Фигуристка впервые в истории женского одиночного катания смогла чисто выполнить три четверных прыжка в произвольной программе.

«У меня получилось [сделать] три четверных [прыжка], рада, что мне наконец-то удалось это на международном уровне. Расстроилась, что не получилось сделать каскад лутц-риттбергер, но буду работать. Надеюсь, все получится», — сказала Трусова.

«На тренировочной арене была маленькая площадка по сравнению с той, на которой мы выступали, поэтому на тренировках у меня не получались [четверные прыжки] — я постоянно врезалась в бортики. Но потом я на разминке все сделала, и на прокате все получилось», — добавила фигуристка.