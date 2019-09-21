Фигурист Алиев одержал победу на турнире в Словакии

В сумме двух программ 20-летний россиянин набрал 255,32 балла. Второе место занял бронзовый призер чемпионата Европы — 2019 итальянец Маттео Риццо (232,70), замкнул тройку лучших представитель Латвии Денис Васильев (229,70). Еще один россиянин Александр Самарин занял четвертое место (218,45).

Ранее на турнире танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место. Россияне Бетина Попова и Сергей Мозгов стали четвертыми, София Евдокимова и Егор Базин — седьмыми. В женском одиночном катании россиянка Александра Трусова одержала победу, установив два мировых рекорда. Россиянки Станислава Константинова и Мария Сотскова заняли седьмое и девятое места соответственно.