Японка Мияхара победила на турнире серии «Челленджер» в Солт-Лейк-Сити
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Японская фигуристка Сатоко Мияхара одержала победу на турнире серии «Челленджер» в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Японская фигуристка Сатоко Мияхара одержала победу на турнире серии «Челленджер» в
Мияхара, занимавшая первое место после короткой программы, в субботу получила за произвольную программу 130,14 балла, что стало вторым результатом среди всех участников. По сумме двух программ японка набрала 204,30 балла и заняла итоговое первое место.
Второй стала представительница Южной Кореи Ю Ен (199,29), тройку призеров замкнула американка Эмбер Гленн (186,28).
В танцах на льду первенствовала американская пара Мэдисон Чок/Эван Бейтс (202,40), на второй строчке расположился другой дуэт из США Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (188,47), третье место заняли канадцы Кэролайн Сусисс/Шейн Файрус (181,39).