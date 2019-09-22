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12:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Японка Мияхара победила на турнире серии «Челленджер» в Солт-Лейк-Сити

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Японская фигуристка Сатоко Мияхара одержала победу на турнире серии «Челленджер» в Солт-Лейк-Сити (США).

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Источник: Спорт РИА Новости

Мияхара, занимавшая первое место после короткой программы, в субботу получила за произвольную программу 130,14 балла, что стало вторым результатом среди всех участников. По сумме двух программ японка набрала 204,30 балла и заняла итоговое первое место.

Второй стала представительница Южной Кореи Ю Ен (199,29), тройку призеров замкнула американка Эмбер Гленн (186,28).

В танцах на льду первенствовала американская пара Мэдисон Чок/Эван Бейтс (202,40), на второй строчке расположился другой дуэт из США Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (188,47), третье место заняли канадцы Кэролайн Сусисс/Шейн Файрус (181,39).

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