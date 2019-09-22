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13:14 (мск), источник: Sport24

Триумф русских фигуристов в Словакии — победили во всех видах! Трусова даже с мировым рекордом

Золото также у Дмитрия Алиева и Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым.

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Феерично для сборной России завершился Мемориал Ондрея Непалы в Братиславе. Победить удалось во всех видах программы. Многие ждали, что так и случится. Но некоторые выступления русских фигуристов потрясли. Правда, и разочарований хватало. Sport24 рассказывает обо всем.

Женщины

Александра Трусова подтвердила свой статус «матери квадов» и заставила даже небольшую публику аплодировать так, словно это многотысячная арена. Она снова чисто исполнила все три четверных в своей программе.

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