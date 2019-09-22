Триумф русских фигуристов в Словакии — победили во всех видах! Трусова даже с мировым рекордом
Золото также у Дмитрия Алиева и Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым.
Золото также у Дмитрия Алиева и Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым.
Феерично для сборной России завершился Мемориал Ондрея Непалы в Братиславе. Победить удалось во всех видах программы. Многие ждали, что так и случится. Но некоторые выступления русских фигуристов потрясли. Правда, и разочарований хватало. Sport24 рассказывает обо всем.
Александра Трусова подтвердила свой статус «матери квадов» и заставила даже небольшую публику аплодировать так, словно это многотысячная арена. Она снова чисто исполнила все три четверных в своей программе.