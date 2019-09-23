Евгения Медведева исполнит главную роль в новогоднем шоу Ильи Авербуха

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Новогоднее шоу станет первым ледовым спектаклем, в котором примет участие Медведева. Она выступит в роли Дороти. 19-летняя спортсменка примет участие в шоу после чемпионата России в Красноярске. Также в шоу примут участие олимпийский чемпион в спортивных танцах Роман Костомаров и бронзовые призеры Олимпиады в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин.

Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017), двукратной победительницей финалов серии Гран-при (2016, 2017), двукратным серебряным призером Олимпиады 2018 года. После Игр в Южной Корее спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Авербух является серебряным призером Олимпийских игр (2002), чемпионом мира (2002) и Европы (2003). Специалист поставил Медведевой короткую программу на сезон-2019/20 и на сезон-2017/18, в том числе на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.