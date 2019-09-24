Фигурное катание готовится к дуэли Загитова — Трусова. Это главная битва сезона
Лучшая юниорка мира уже готова отбирать титулы у олимпийской чемпионки.
Лучшая юниорка мира уже готова отбирать титулы у олимпийской чемпионки.
Первая соревновательная неделя сезона во взрослом фигурном катании сразу принесла России мировые рекорды, победы на «челленджерах» Александры Трусовой и Анны Щербаковой, вторые места Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой и обмен мнениями: способна ли в таких условиях удержать лидерство Алина Загитова?
Ее главной соперницей, если не случится
Возможно, внутри отделения «Хрустальный» «Самбо-70» есть свои конкурсы, но на официальных соревнованиях Алина и Александра встречались три раза, и пока в очном противостоянии ведет более юная фигуристка — 2:1. Их первое совместное выступление состоялось аж в феврале 2016 года в прекрасном районе Бибирево — на первенстве Москвы среди детей старшего возраста. Но тогда ни Трусова, ни Загитова не боролись за победу. Чемпионкой среди девушек КМС стала Виктория Васильева, которая только что на этапе юниорского
На юниорском всероссийском первенстве-2017 Загитова нанесла ответный удар, взяв золото (216,82). Трусова осталась в 5,5 балла от пьедестала — 194,60. Наконец, последняя встреча, о которой помнят все, произошла на чемпионате России 2019 года в Саранске, где не смогла победить ни одна из этой пары. Александра с результатом 229,71 уступила невероятные 0,07 балла Анне Щербаковой, Алина тогда была на самом тяжелом моменте спада, но при этом стала пятой и второй среди взрослых фигуристок (212,03).
В общем, у этого противостояния есть история, но ее еще писать и писать. Говорят друг о друге партнерши по залу, кстати, немного — и здесь тоже есть простор для обсуждений. Разве что Трусова
Исходя из видео, которые есть в интернете, общаются они неплохо — насколько это вообще возможно у соперниц в фигурном катании. И танцуют вместе хорошо.
Как будут развиваться отношения на фоне прямой конкуренции на взрослом уровне — увидим. Лицом к лицу Загитова и Трусова в ближайшее время если и встретятся, то не раньше декабря, когда пройдет финал «Гран-при».
238,69 балла, показанные Трусовой в Братиславе, вполне могут скоро быть заархивированы новым достижением ее авторства.
И Трусова совершенно не собирается останавливаться на достигнутом в технике. Уже предупреждает, что подумает о четырех четверных на следующих соревнованиях, до этого обещала тройной аксель в этом сезоне. Определенные доли оценок она теряет
Есть ли прием против такого лома? Судя по всему, общее настроение Алины — двигаться в сторону искусства, лучшей интерпретации образов. Во всяком случае она конкретно дала понять, что четверных прыжков в этом году не будет. Тройного акселя тоже вроде бы не ждем. За счет более сложных каскадов можно отыграть несколько баллов — добавить оборот на тулупе, но прорыва не случится. Все непрыжковые элементы у Загитовой и так практически на максимуме сложности.
Но проблема в том, что и за счет другой части оценки Загитова уже почти ничего не отыграет. Если взять ее лучшие выступления прошлого сезона — то баллы по всем пяти компонентным характеристикам за 9,1. В рекордном Небельхорне в произвольной так и вовсе четыре из пяти — 9,4. Такое и традиционному специалисту по компонентам Евгении Медведевой удается редко.
На чемпионате мира Загитова показала результат 237,50. Самой низкой оценкой в компонентах были навыки катания и связующие элементы в произвольной программе (9,11 и 9,14). Даже если предположить, что Загитова и по ним выдаст свой максимум и отыграет здесь по три десятых — в пересчете это будет меньше балла (0,96). Безусловно, в таких плотных дуэлях это может стать решающим моментом — но ресурс у Трусовой куда обширнее. У нее в рекордной программе не было ни одной оценки выше 8,3.
Загитова наверняка сохранит преимущество по компонентам до конца сезона — теперь уже она постепенно переходит в разряд «зрелое женское». Но без усложнения прыжков бороться с Трусовой можно только психологическим давлением, которое может заставить 15-летнюю фигуристку ошибаться. А давит своими заявлениями, пусть невольно, скорее она.
В конце концов, Загитова выиграла в своей карьере все что возможно. Может быть, она заслужила щадящий режим, а не погоню за четверным флипом. А с другой стороны — все выкладки в пользу Трусовой на бумаге в жаркой ледовой обстановке могут мгновенно растаять. Ошибки, усталость, общественное давление — на длинной дистанции это вступит в игру. И тогда окажется, что преимущество «Русской ракеты» не такое космическое, как большинство из нас думает.