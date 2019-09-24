Фигурное катание готовится к дуэли Загитова — Трусова. Это главная битва сезона

Источник: Спорт-Экспресс

Первая соревновательная неделя сезона во взрослом фигурном катании сразу принесла России мировые рекорды, победы на «челленджерах» Александры Трусовой и Анны Щербаковой, вторые места Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой и обмен мнениями: способна ли в таких условиях удержать лидерство Алина Загитова?

Ее главной соперницей, если не случится форс-мажора, станет именно Трусова. Интересно, что уже буквально через две недели две девушки из группы Этери Тутберидзе встретятся лицом к лицу на одном турнире — Japan Open. Правда, а) он коммерческий; б) выступать они будут за одну сборную — Европы против Японии и Северной Америки.

Трусова — Загитова — пока 2:1

Возможно, внутри отделения «Хрустальный» «Самбо-70» есть свои конкурсы, но на официальных соревнованиях Алина и Александра встречались три раза, и пока в очном противостоянии ведет более юная фигуристка — 2:1. Их первое совместное выступление состоялось аж в феврале 2016 года в прекрасном районе Бибирево — на первенстве Москвы среди детей старшего возраста. Но тогда ни Трусова, ни Загитова не боролись за победу. Чемпионкой среди девушек КМС стала Виктория Васильева, которая только что на этапе юниорского Гран-при едва не обыграла Алису Лью, Трусова была девятой (166,38), Загитова — двенадцатой (160,31).

На юниорском всероссийском первенстве-2017 Загитова нанесла ответный удар, взяв золото (216,82). Трусова осталась в 5,5 балла от пьедестала — 194,60. Наконец, последняя встреча, о которой помнят все, произошла на чемпионате России 2019 года в Саранске, где не смогла победить ни одна из этой пары. Александра с результатом 229,71 уступила невероятные 0,07 балла Анне Щербаковой, Алина тогда была на самом тяжелом моменте спада, но при этом стала пятой и второй среди взрослых фигуристок (212,03).

В общем, у этого противостояния есть история, но ее еще писать и писать. Говорят друг о друге партнерши по залу, кстати, немного — и здесь тоже есть простор для обсуждений. Разве что Трусова как-то вспомнила, что Медведева и Загитова ее учили прыжкам, Алина — каскаду с риттбергером (который не до конца получился в Словакии).

Исходя из видео, которые есть в интернете, общаются они неплохо — насколько это вообще возможно у соперниц в фигурном катании. И танцуют вместе хорошо.

Как будут развиваться отношения на фоне прямой конкуренции на взрослом уровне — увидим. Лицом к лицу Загитова и Трусова в ближайшее время если и встретятся, то не раньше декабря, когда пройдет финал «Гран-при».

Нынешний рекорд — не предел Трусовой

238,69 балла, показанные Трусовой в Братиславе, вполне могут скоро быть заархивированы новым достижением ее авторства. Во-первых, вспоминаем про ошибку на каскаде лутц — риттбергер, где последний прыжок получился двойным, а это еще несколько баллов. По компонентам Александра установила личный рекорд, и именно это позволило все же перебить результат более опытной ученицы «Самбо-70». Но даже если сравнивать с лучшими выступлениями прошлого сезона по юниорам, то у Александры по отдельным показателям в компонентах были более высокие или схожие оценки. Да, это уровень одной десятой, но пространство для роста определенно есть.

И Трусова совершенно не собирается останавливаться на достигнутом в технике. Уже предупреждает, что подумает о четырех четверных на следующих соревнованиях, до этого обещала тройной аксель в этом сезоне. Определенные доли оценок она теряет из-за непривычных физических требований — произвольная программа у взрослых длится дольше на 14% по сравнению с юниорами. Постепенно привыкнет — и тогда возможны усложнения концовки программы с использованием штирлицевского принципа «запоминается последнее» и поощрениями в оценке.

Чем ответит Загитова?

Есть ли прием против такого лома? Судя по всему, общее настроение Алины — двигаться в сторону искусства, лучшей интерпретации образов. Во всяком случае она конкретно дала понять, что четверных прыжков в этом году не будет. Тройного акселя тоже вроде бы не ждем. За счет более сложных каскадов можно отыграть несколько баллов — добавить оборот на тулупе, но прорыва не случится. Все непрыжковые элементы у Загитовой и так практически на максимуме сложности.

Но проблема в том, что и за счет другой части оценки Загитова уже почти ничего не отыграет. Если взять ее лучшие выступления прошлого сезона — то баллы по всем пяти компонентным характеристикам за 9,1. В рекордном Небельхорне в произвольной так и вовсе четыре из пяти — 9,4. Такое и традиционному специалисту по компонентам Евгении Медведевой удается редко.

На чемпионате мира Загитова показала результат 237,50. Самой низкой оценкой в компонентах были навыки катания и связующие элементы в произвольной программе (9,11 и 9,14). Даже если предположить, что Загитова и по ним выдаст свой максимум и отыграет здесь по три десятых — в пересчете это будет меньше балла (0,96). Безусловно, в таких плотных дуэлях это может стать решающим моментом — но ресурс у Трусовой куда обширнее. У нее в рекордной программе не было ни одной оценки выше 8,3.

Загитова наверняка сохранит преимущество по компонентам до конца сезона — теперь уже она постепенно переходит в разряд «зрелое женское». Но без усложнения прыжков бороться с Трусовой можно только психологическим давлением, которое может заставить 15-летнюю фигуристку ошибаться. А давит своими заявлениями, пусть невольно, скорее она.