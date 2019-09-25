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25 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Тарусина объявила тренеру о завершении карьеры

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Тренер московского ЦСКА по фигурному катанию Сергей Давыдов сообщил РИА Новости, что его ученица Анна Тарусина прекратила профессиональные тренировки, что фактически означает завершение карьеры.

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Источник: Спорт РИА Новости

Шестнадцатилетняя Тарусина под руководством Давыдова в прошедшем сезоне заняла 5-е место на юниорском первенстве России и стала 8-й на взрослом чемпионате страны. В среду в своем аккаунте в Instagram она объявила, что из-за травм и учебы пропустит сезон-2019/20.

«Мне она сообщила, что вообще больше не хочет заниматься (фигурным катанием) и таково ее решение, — сказал Давыдов по телефону. — Ее мотивы — тяжело, терпеть больше не может, нужно соблюдать вечную диету».

По словам собеседника агентства, фактически, фигуристка закончила карьеру. «Думаю, что такая формулировка верна», — сказал он.

Специалист отметил, что в подобных ситуациях он всегда дает время спортсменке на размышление. «Мы всегда отправляем подумать, но речь не о маленьком ребенке в этой ситуации. И это решение Аня принимала очень долго. Говорила то “да”, то “нет”. Решение она это приняла, я не могу с этим ничего поделать, — добавил тренер. — Мы всегда сожалеем о подобном, ведь столько времени потратили и столько работы сделано. Конечно, жаль труда, но такова жизнь».

В сезоне-2016/17 Тарусина вместе с Давыдовым попали в автомобильное происшествие во Франции, направляясь к месту проведения одного из этапов юниорского Гран-при. Спортсменке потребовалась операция и длительное восстановление, после которого она сумела вернуться на лед. «Много чего было в нашей работе, но человек принял такое решение и я не могу препятствовать», — отметил Давыдов.

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