Российские пары лидируют на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Хорватии
ТАСС, 26 сентября. Российские фигуристы Диана Мухаметзянова и Илья Миронов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского
ТАСС, 26 сентября. Российские фигуристы Диана Мухаметзянова и Илья Миронов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского
Они набрали 63,70 балла, второе место занимают россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (62,44), третье — немцы Анника Хоке и Роберт Кункель (60,74).
Россияне Анна Щеглова и Илья Калашников стали пятыми (56,63). Произвольная программа в парном катании пройдет в пятницу.
Позднее в четверг короткую программу представят девушки в одиночном катании. Ранее в четверг российский фигурист Артур Даниелян занял первое место в короткой программе в мужском одиночном катании, третьим идет россиянин Андрей Мозалев. Этап в Загребе завершится 28 сентября.