Российские пары лидируют на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Хорватии

Они набрали 63,70 балла, второе место занимают россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (62,44), третье — немцы Анника Хоке и Роберт Кункель (60,74).

Россияне Анна Щеглова и Илья Калашников стали пятыми (56,63). Произвольная программа в парном катании пройдет в пятницу.