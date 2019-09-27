«Спящая красавица»: Загитова выступит в новом шоу Навки

Навка сама сообщила в Instagram-stories, что 17-летняя фигуристка будет выступать.

Алина Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе с 2015 года. Под руководством специалиста фигуристка стала чемпионкой Европы (2018) и мира (2019), а также выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане (2018).