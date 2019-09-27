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10:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спящая красавица»: Загитова выступит в новом шоу Навки

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в новом ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

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Навка сама сообщила в Instagram-stories, что 17-летняя фигуристка будет выступать.

Скриншот из Instagram Татьяны Навки | Источник: Instagram

Алина Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе с 2015 года. Под руководством специалиста фигуристка стала чемпионкой Европы (2018) и мира (2019), а также выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане (2018).

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