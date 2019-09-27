«Спящая красавица»: Загитова выступит в новом шоу Навки
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в новом ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова примет участие в новом ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
Навка сама сообщила в
Алина Загитова тренируется в группе Этери Тутберидзе с 2015 года. Под руководством специалиста фигуристка стала чемпионкой Европы (2018) и мира (2019), а также выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане (2018).