Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Вильярреал
Бетис
Футбол. Зарубежный
26.09
Торино
Милан
21
Футбол. Зарубежный
26.09
Реал Сосьедад
Алавес
30
Все события
Фоторепортажи
14Финал ЛЧ в «Лужниках»: промах Терри и титул Криштиану
14«Зенит» увез ничью из Лиона
14:05 (мск), источник: Sport24

Туктамышева показала новый костюм, сделала 3 тройных акселя. Но к ее контенту и наряду есть вопросы

В соцсетях ее назвали официантом.

Наверх

Чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка Санкт-Петербурга. В произвольной программе фигуристка получила 148,52 балла, по сумме — 229,12. Отрыв фигуристки по сумме двух программ составляет 37 баллов — такую оценку может набрать нетоповая фигуристка в короткой программе. Второй осталась Серафима Саханович, на третье место поднялась Анастасия Губанова. Замыкает турнирную таблицу вице-чемпионка мира-2012 Алена Леонова — между ней и Лизой 70 баллов.

Но, естественно, сейчас речь не о гигантском отрыве. Конкурировать с Туктамышевой здесь никто не мог. И даже не о баллах, хотя с такой суммой Лиза выиграла бы серебро на ЧМ в прошлом сезоне, уступив только Алине Загитовой. Разбираем перспективы Туктика на предстоящий год.

Во время загрузки произошла ошибка.

Туктамышева снова исполнила в произвольной программе два тройных акселя, причем абсолютно чисто. Такое уже не впервые в этом сезоне — первый раз Лизе удались оба ультра-си на открытых прокатах сборной. Еще в начале этого сезона некоторые недоброжелатели говорили о нестабильности тройных акселей Лизы, хотя в прошлом году Туктамышева совершила всего три падения. Гораздо больше опасений вызывали тройки на выезде — они были практически после каждого прыжка.

В Питере единственную грубую ошибку Лиза сделала на каскаде двойной аксель-тройной тулуп: она прыгала тулуп практически с места, недокрутила его и упала. Тренер фигуристки Алексей Николаевич Мишин справедливо отметил, что «лучше упасть, чем сделать бабочку». Остальное было выполнено на огромные плюсы. Прыжки Лизы наконец-то оценили по заслугам, хотя бы на домашнем турнире. Но нужно еще поработать над вращениями — одно из них опять третьего уровня — и дорожкой шагов, которая снова оценена вторым уровнем.

Вообще техническая бригада хорошо работает на этом турнире и справедливо ставит все ребра и недокруты, а также уровни непрыжковых элементов. Сразу видно, над чем еще стоит поработать. Если бы здесь ставили уровни только за имя, то Лизу это могло бы расслабить.

Во время загрузки произошла ошибка.

Произвольная Туктамышевой похожа на прошлогоднюю — она в джазовом стиле под композиции «Caravan» и «Bei mir bist du schoen» от «The Hot Sardines». Произволка пока не отыгрывается со всеми эмоциями, как обычно бывает у Туктамышевой — сказывается начало сезона. На открытых прокатах и турнире Lombardia Trophy у Лизы не было костюма — она выступала в тренировочном. В Италии спортсменка стала второй, проиграв чемпионке России Анне Щербаковой. На оценке за компоненты сказалось в том числе отсутствие костюма.

В Питере он уже был — неоднозначный: его уже успели назвать костюмом официанта или бармена. Выступала Туктамышева в брючном костюме с жилеткой, белой рубашке, красном галстуке и перчатках — впрочем, фигуристке он идет. Окончательный ли это вариант, пока неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вопросы вызывал контент Лизы в произвольной программе. По базе он уступает только квадисткам — Щербаковой и Александры Трусовой. В прошлом сезоне Туктамышева прыгала только один тройной аксель в произволке и набирала за технику больше 80 баллов. В этом году у нее два акселя — логично предположить, что техника должна вырасти. Но Лиза выступила уже на двух соревнованиях, а оценка за технику всего 76 баллов. Физическая форма фигуристки вопросов не вызывает. Но преимущество, которое дают ей два элемента ультра-си, исчезает из-за остального набора прыжков. В частности, вызывает сомнения комбинация тройного лутца и двойного акселя. Именно поэтому Туктамышева и проиграла в Италии Щербаковой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Возможно, такой контент не окончательный. Например, в начале прошлого сезона Лиза не прыгала каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип, а затем они появились в произволке. Если же прыжковый набор сохранится весь сезон, то это может стать тренерским просчетом Мишина: это не самый выигрышный вариант.

 Женский скандал в русском хоккее: две горячие журналистки готовы драться из-за «Спартака»
Баста позвал Глушакова в свой футбольный клуб. И услышал в ответ: "Не дай бог"
Штрафы и слежка за женой: что творится с Кокориным и Мамаевым
Россия везет на чемпионат мира самый красивый десант (фото)
Провал уральского вратаря в НХЛ. Четыре шайбы за 10 минут
СМИ: «Челси» переманит Неймара рекордной зарплатой
Спорт Mail.ru покажет в прямом эфире все матчи 11-го тура РПЛ
«Спящая красавица»: Загитова выступит в новом шоу Навки (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь