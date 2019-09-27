Туктамышева показала новый костюм, сделала 3 тройных акселя. Но к ее контенту и наряду есть вопросы

Чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка Санкт-Петербурга. В произвольной программе фигуристка получила 148,52 балла, по сумме — 229,12. Отрыв фигуристки по сумме двух программ составляет 37 баллов — такую оценку может набрать нетоповая фигуристка в короткой программе. Второй осталась Серафима Саханович, на третье место поднялась Анастасия Губанова. Замыкает турнирную таблицу вице-чемпионка мира-2012 Алена Леонова — между ней и Лизой 70 баллов.

Но, естественно, сейчас речь не о гигантском отрыве. Конкурировать с Туктамышевой здесь никто не мог. И даже не о баллах, хотя с такой суммой Лиза выиграла бы серебро на ЧМ в прошлом сезоне, уступив только Алине Загитовой. Разбираем перспективы Туктика на предстоящий год.

Туктамышева снова исполнила в произвольной программе два тройных акселя, причем абсолютно чисто. Такое уже не впервые в этом сезоне — первый раз Лизе удались оба ультра-си на открытых прокатах сборной. Еще в начале этого сезона некоторые недоброжелатели говорили о нестабильности тройных акселей Лизы, хотя в прошлом году Туктамышева совершила всего три падения. Гораздо больше опасений вызывали тройки на выезде — они были практически после каждого прыжка.

В Питере единственную грубую ошибку Лиза сделала на каскаде двойной аксель-тройной тулуп: она прыгала тулуп практически с места, недокрутила его и упала. Тренер фигуристки Алексей Николаевич Мишин справедливо отметил, что «лучше упасть, чем сделать бабочку». Остальное было выполнено на огромные плюсы. Прыжки Лизы наконец-то оценили по заслугам, хотя бы на домашнем турнире. Но нужно еще поработать над вращениями — одно из них опять третьего уровня — и дорожкой шагов, которая снова оценена вторым уровнем.

Вообще техническая бригада хорошо работает на этом турнире и справедливо ставит все ребра и недокруты, а также уровни непрыжковых элементов. Сразу видно, над чем еще стоит поработать. Если бы здесь ставили уровни только за имя, то Лизу это могло бы расслабить.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XMQqZQ4Kn6s" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Произвольная Туктамышевой похожа на прошлогоднюю — она в джазовом стиле под композиции «Caravan» и «Bei mir bist du schoen» от «The Hot Sardines». Произволка пока не отыгрывается со всеми эмоциями, как обычно бывает у Туктамышевой — сказывается начало сезона. На открытых прокатах и турнире Lombardia Trophy у Лизы не было костюма — она выступала в тренировочном. В Италии спортсменка стала второй, проиграв чемпионке России Анне Щербаковой. На оценке за компоненты сказалось в том числе отсутствие костюма.

В Питере он уже был — неоднозначный: его уже успели назвать костюмом официанта или бармена. Выступала Туктамышева в брючном костюме с жилеткой, белой рубашке, красном галстуке и перчатках — впрочем, фигуристке он идет. Окончательный ли это вариант, пока неизвестно.

Вопросы вызывал контент Лизы в произвольной программе. По базе он уступает только квадисткам — Щербаковой и Александры Трусовой. В прошлом сезоне Туктамышева прыгала только один тройной аксель в произволке и набирала за технику больше 80 баллов. В этом году у нее два акселя — логично предположить, что техника должна вырасти. Но Лиза выступила уже на двух соревнованиях, а оценка за технику всего 76 баллов. Физическая форма фигуристки вопросов не вызывает. Но преимущество, которое дают ей два элемента ультра-си, исчезает из-за остального набора прыжков. В частности, вызывает сомнения комбинация тройного лутца и двойного акселя. Именно поэтому Туктамышева и проиграла в Италии Щербаковой.