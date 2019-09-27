Туктамышева показала новый костюм, сделала 3 тройных акселя. Но к ее контенту и наряду есть вопросы
В соцсетях ее назвали официантом.
В соцсетях ее назвали официантом.
Чемпионка Европы и мира Елизавета Туктамышева выиграла первый этап Кубка
Но, естественно, сейчас речь не о гигантском отрыве. Конкурировать с Туктамышевой здесь никто не мог. И даже не о баллах, хотя с такой суммой Лиза выиграла бы серебро на ЧМ в прошлом сезоне, уступив только Алине Загитовой. Разбираем перспективы Туктика на предстоящий год.
Туктамышева снова исполнила в произвольной программе два тройных акселя, причем абсолютно чисто. Такое уже не впервые в этом сезоне — первый раз Лизе удались оба
В Питере единственную грубую ошибку Лиза сделала на каскаде двойной
Вообще техническая бригада хорошо работает на этом турнире и справедливо ставит все ребра и недокруты, а также уровни непрыжковых элементов. Сразу видно, над чем еще стоит поработать. Если бы здесь ставили уровни только за имя, то Лизу это могло бы расслабить.
Произвольная Туктамышевой похожа на прошлогоднюю — она в джазовом стиле под композиции «Caravan» и «Bei mir bist du schoen» от «The Hot Sardines». Произволка пока не отыгрывается со всеми эмоциями, как обычно бывает у Туктамышевой — сказывается начало сезона. На открытых прокатах и турнире Lombardia Trophy у Лизы не было костюма — она выступала в тренировочном. В Италии спортсменка стала второй, проиграв чемпионке России Анне Щербаковой. На оценке за компоненты сказалось в том числе отсутствие костюма.
В Питере он уже был — неоднозначный: его уже успели назвать костюмом официанта или бармена. Выступала Туктамышева в брючном костюме с жилеткой, белой рубашке, красном галстуке и перчатках — впрочем, фигуристке он идет. Окончательный ли это вариант, пока неизвестно.
Вопросы вызывал контент Лизы в произвольной программе. По базе он уступает только квадисткам — Щербаковой и Александры Трусовой. В прошлом сезоне Туктамышева прыгала только один тройной аксель в произволке и набирала за технику больше 80 баллов. В этом году у нее два акселя — логично предположить, что техника должна вырасти. Но Лиза выступила уже на двух соревнованиях, а оценка за технику всего 76 баллов. Физическая форма фигуристки вопросов не вызывает. Но преимущество, которое дают ей два элемента
Возможно, такой контент не окончательный. Например, в начале прошлого сезона Лиза не прыгала каскад тройной лутц — тройной тулуп и тройной флип, а затем они появились в произволке. Если же прыжковый набор сохранится весь сезон, то это может стать тренерским просчетом Мишина: это не самый выигрышный вариант.