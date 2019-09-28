Тютюнина и Шустицкий стали вторыми в танцах на льду на юниорском Гран-при

Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.09
Атлетико
Реал
00
Футбол. Зарубежный
28.09
Сассуоло
Аталанта
14
Футбол. Зарубежный
28.09
Монако
Брест
41
Футбол. Зарубежный
28.09
Анже
Амьен
11
Футбол. Зарубежный
28.09
Ницца
Лилль
11
Футбол. Зарубежный
28.09
Метц
Тулуза
22
Футбол. Зарубежный
28.09
Реймс
Дижон
12
Футбол. Зарубежный
28.09
Эвертон
Манчестер Сити
13
Футбол. Зарубежный
28.09
Боруссия Д
Вердер
22
Футбол. Зарубежный
28.09
Гранада
Леганес
10
Футбол. Премьер-лига
28.09
Локомотив
Зенит
10
Футбол. Зарубежный
28.09
Сампдория
Интер
13
Футбол. Зарубежный
28.09
Бордо
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
28.09
Кристал Пэлас
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
28.09
Челси
Брайтон & Хоув
20
Футбол. Зарубежный
28.09
Астон Вилла
Бернли
22
Футбол. Зарубежный
28.09
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
28.09
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
28.09
Вулверхэмптон Уондерерс
Уотфорд
20
Футбол. Зарубежный
28.09
Хетафе
Барселона
02
Хоккей. КХЛ
28.09
Ак Барс
Куньлунь
50
Хоккей. КХЛ
28.09
Нефтехимик
Динамо Мн
Б
54
Хоккей. КХЛ
28.09
Северсталь
Салават Юлаев
43
Хоккей. КХЛ
28.09
Авангард
Спартак
Б
34
Хоккей. КХЛ
28.09
Витязь
Металлург Мг
Б
32
Хоккей. КХЛ
28.09
СКА
ХК Динамо
41
Футбол. Премьер-лига
28.09
Ростов
Динамо
30
Футбол. Зарубежный
28.09
РБ Лейпциг
Шальке-04
13
Футбол. Зарубежный
28.09
Хоффенхайм
Боруссия М
03
Футбол. Зарубежный
28.09
Майнц
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
28.09
Аугсбург
Байер
03
Футбол. Зарубежный
28.09
Падерборн
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
28.09
Ювентус
СПАЛ
20
Хоккей. КХЛ
28.09
Йокерит
Автомобилист
42
Футбол. Зарубежный
28.09
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
28.09
Лион
Нант
01
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Чертаново
Футбол. Премьер-лига
28.09
Крылья Советов
Тамбов
20
Футбол. Зарубежный
28.09
Атлетик
Валенсия
01
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
ЦСКА
Все события
Фоторепортажи
31Знарок расстроил Дацюка, ребенок в папахе, вратарь на «ракете». Фото матча «Спартак» — «Автомобилист»
23Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту, мама прятала лицо. Мамаев и Кокорин вышли на свободу: фото
28 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Тютюнина и Шустицкий стали вторыми в танцах на льду на юниорском Гран-при

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские фигуристы Софья Тютюнина и Александр Шустицкий заняли второе место на этапе юниорского Гран-при в Загребе.

Наверх

По сумме двух прокатов российская пара набрала 154,39 балла, уступив лишь грузинскому дуэту Мария Казакова/Георгий Ревия (169,22). Замкнули тройку канадцы Эмми Бронсар и Аисса Боарагуйя (149,97).

Еще одна российская пара Светлана Лизунова/Александр Вахнов (141,39) заняла итоговое восьмое место.

Читайте также
 Шесть самых красивых легкоатлеток России
Даже Шварценеггер не устоял: бодибилдерша из Красноярска покорила Европу
Огонь в Черкизове! Семин и ВАР обыграли «Зенит»
СКА одержал домашнюю победу над московским «Динамо» в матче КХЛ
Загитова выступит в шоу прямо посреди сезона. Нормально ли это?
Мирзаев в жестком нокауте. Почему он проиграл
«Ростов» презентовал Мамаева. Павел наблюдал разгром «Динамо»
Смолов: Знал, что мой гол в ворота «Зенита» не засчитают
Пилот «Феррари» выиграл квалификацию Гран-при России в Сочи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь