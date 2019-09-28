Тютюнина и Шустицкий стали вторыми в танцах на льду на юниорском Гран-при
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские фигуристы Софья Тютюнина и Александр Шустицкий заняли второе место на этапе юниорского
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские фигуристы Софья Тютюнина и Александр Шустицкий заняли второе место на этапе юниорского
По сумме двух прокатов российская пара набрала 154,39 балла, уступив лишь грузинскому дуэту Мария Казакова/Георгий Ревия (169,22). Замкнули тройку канадцы Эмми Бронсар и Аисса Боарагуйя (149,97).
Еще одна российская пара Светлана Лизунова/Александр Вахнов (141,39) заняла итоговое восьмое место.