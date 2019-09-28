Загитова, как и Медведева, выступит в шоу прямо посреди сезона. Нормально ли это?
Отвечает чемпионка мира Мария Бутырская.
Отвечает чемпионка мира Мария Бутырская.
На днях продюсер Евгений Вольтов заявил, что действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в новогоднем шоу Татьяны Навки, премьера которого состоится 27 декабря на ледовой арене «Мегаспорт» в Москве. В то же время Евгения Медведева исполнит главную роль в шоу Ильи Авербуха в последних числах декабря. Конечно, у всех сразу возникает вопрос: как фигуристки справятся с такими нагрузками и смогут ли они совместить приятное с полезным? Ведь в конце декабря в Красноярске будет проходить чемпионат России, по итогам которого станет известно, кто войдет в сборную страны и поедет на чемпионаты Европы и мира.
Что задумали наши фигуристки и зачем им выступать в шоу в разгар сезона — в этом сейчас постараемся разобраться.
Безусловно, самое важное для спортсменок такого уровня — качественная подготовка к соревнованиям и грамотно спланированный отдых. Многие говорят о нагрузках, но никто не задумывается, что шоу — это тот самый элемент отдыха: перезагрузка, смена обстановки, эмоции, которые так необходимы фигуристкам в напряженное время перед сложным сезоном.
Можно привести в пример шоу «Fantasy on Ice» в Японии — оно никак не помешало девочкам успешно подготовиться к открытым прокатам. Наоборот, было видно, что смена обстановки пошла Алине Загитовой на пользу — фигуристка засияла абсолютно
Любовь фанатов оказывает услугу спортсменам любых видов спорта, а молодым девушкам, чья психика очень подвижна, это особенно необходимо. Шоу в России — отличная возможность для Жени и Алины наполниться энергией и набраться еще большего мастерства в презентации своих программ.
Бывшая фигуристка, а ныне ведущая программы «Фигурка» Эмма Гаджиева разделяет данное мнение.
— На самом деле, это очень круто, что мы увидим наших звезд в России, в шоу. Наш зритель сможет насладиться их катанием. Не вижу ничего страшного в том, что даты чемпионата России и шоу буквально идут друг за другом. Девочки в форме, они готовы физически, а уж про морально что говорить — ты выходишь в шоу, где огромный зал тебя поддерживает, любит и желает тебе всего самого прекрасного. Ты не должен катать произвольную и короткую программу, как на соревнованиях, там нет судей, присутствует атмосфера праздника. Я уверена, все девчонки с удовольствием сразу же после ЧР поедут выступать для наших зрителей.
Нельзя не отметить тот факт, что официальное заявление присутствия Жени и Алины в шоу не гарантирует, что зрителям посчастливится увидеть их на льду именно в тот день, на который они купили билеты. Вполне возможно, что девушки выйдут на лед лишь несколько раз, поэтому фанатам стоит быть внимательнее при покупке билетов, ведь звезда, на которую они хотят посмотреть, может в этот день заниматься своей профессиональной карьерой, готовясь к важным соревнованиям. Эту позицию разделяет и первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская.
— Я вас уверяю, это, скорее всего, будет одноразовое выступление. Часто же бывают после соревнований
О продолжительности выступлений фигуристок в шоу говорила и Эмма Гаджиева: «Что касается продолжительности, то, я думаю, это будет
Многие фанаты опасаются, что девочки не сумеют хорошо подготовиться к чемпионату России, если параллельно с этим будут задействованы в шоу. Но не стоит забывать, что шоу не нацелено на высшие уровни дорожек и многооборотные прыжки. Шоу — это в первую очередь красивое представление для зрителей без многочисленных сложных элементов, поэтому для фигуристок такого уровня, как Женя и Алина, не составит труда выучить постановку за короткий срок и отрепетировать ее до блеска.
Конечно, последняя, но не менее важная причина участия в шоу в середине сезона — это его коммерческая основа. Все мы знаем, что в фигурном катании спортсмены тратят большие деньги на костюмы, музыку, тренера, аренду льда и прочие расходы. Фигуристам нужно зарабатывать, ведь их вид спорта — не теннис с миллионами в призовых фондах. Поэтому фигуристы открывают свои академии, набирают детей на индивидуальные подкатки или участвуют в шоу. Получить удовольствие от праздника на льду, зарядиться эмоциями от болельщиков и вместе с этим извлечь финансовую выгоду — не лучший ли это вариант для наших фигуристок отметить окончание ЧР-2020?
Анна Робская