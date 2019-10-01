Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Реал
Брюгге
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аталанта
Шахтер Д
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак
ЦСКА
38
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
Сочи
11
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Байер
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо
51
Все события
Фоторепортажи
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
11Азмун не забивает в премьер-лиге уже девять часов
13:05 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна дата возвращения Турсынбаевой на лед после травмы

Серебряный призер ЧМ-2019 казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, впервые после полученной травмы выйдет на лед и выступит на престижном международном турнире Shanghai Trophy, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Турсынбаева получила травму в конце лета, о чем через Instagram сообщила мать спортсменки Падишахан Султаналиева.

Читайте также
«Плачу от безысходности». Родители ученицы Тутберидзе Турсынбаевой не знают, как лечить ее травму

Первым стартом для Элизабет в новом сезоне станет турнир в Шанхае. В списке соперниц казахстанки кореянка Лим Ен-Су, китаянка Чэнь Хунъи, Лян И из Гонконга, итальянка Роберта Родегьеро, а так же чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева.

Shanghai Trophy, который пройдет в одноименном городе с 3-го по 5-е октября, входит в официальный международный календарь Международного союза конькобежцев (ISU) и является одним из самых престижных соревнований с призовым фондом в 262 тысячи долларов. Победители в каждой категории (мужское, женское, парное катание и танцы на льду) получат по 25 тысяч долларов.

В 2017 году на Shanghai Trophy сразу два представителя Казахстана завоевали медали: Турсынбаева тогда стала второй, а Денис Тен получил «бронзу» в мужских соревнованиях.

Напомним, Турсынбаева первой среди девушек смогла выполнить четверной сальхов на взрослых соревнованиях. Произошло это на ЧМ-2019 в произвольной программе. Тогда казахстанская фигуристка завоевала «серебро», уступив только россиянке Алине Загитовой.

Анатолий Пак  .

Читайте также
Фото и видео с открытой тренировки Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко перед боем
Тедеско и «Спартак»: детали возможного контракта
Российский вратарь «Бенфики»: Жду победы в матче с «Зенитом»
Криштиану Роналду заговорил о жизни вне футбола
Семак назвал праздником возвращение Лиги чемпионов в Петербург
«Ювентус» — «Байер»: Игуаин и Роналду в старте хозяев
«Спартак» играет с ЦСКА в московском дерби в КХЛ (трансляция)
«Реал» принимает «Брюгге» в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь