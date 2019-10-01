Стала известна дата возвращения Турсынбаевой на лед после травмы

Источник: РИА "Новости"

Турсынбаева получила травму в конце лета, о чем через Instagram сообщила мать спортсменки Падишахан Султаналиева.

Первым стартом для Элизабет в новом сезоне станет турнир в Шанхае. В списке соперниц казахстанки кореянка Лим Ен-Су, китаянка Чэнь Хунъи, Лян И из Гонконга, итальянка Роберта Родегьеро, а так же чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева.

Shanghai Trophy, который пройдет в одноименном городе с 3-го по 5-е октября, входит в официальный международный календарь Международного союза конькобежцев (ISU) и является одним из самых престижных соревнований с призовым фондом в 262 тысячи долларов. Победители в каждой категории (мужское, женское, парное катание и танцы на льду) получат по 25 тысяч долларов.

В 2017 году на Shanghai Trophy сразу два представителя Казахстана завоевали медали: Турсынбаева тогда стала второй, а Денис Тен получил «бронзу» в мужских соревнованиях.

Напомним, Турсынбаева первой среди девушек смогла выполнить четверной сальхов на взрослых соревнованиях. Произошло это на ЧМ-2019 в произвольной программе. Тогда казахстанская фигуристка завоевала «серебро», уступив только россиянке Алине Загитовой.