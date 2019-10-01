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17:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Леонова объяснила, в чем неадекватность фанатов Медведевой и Загитовой

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Леонова объяснила, почему поддержка болельщиков Алины Загитовой и Евгении Медведевой иногда не является адекватной.

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На Олимпиаде в Корее золото завоевала Загитова, опередив Медведеву, которая считалась на тот момент главной фавориткой на первую ступень пьедестала.

«У одиночниц сейчас революция: хрупкие девочки прыгают четверные, что несколько лет назад казалось нереальным. Фанаты следят, кто раньше усложнит элементы и заходы-выходы, кто больше квадов сделает в одной программе, у кого они чище, пересилит ли скольжение технику и так далее. То есть все время есть какая-то интрига в хорошем смысле слова, все время обновляются рекорды, — приводит слова Леоновой “Матч ТВ”. — Плюс многих затронуло соперничество Медведевой и Загитовой в олимпийский сезон. Люди любят рассуждать о справедливости, приводить аргументы, сопереживать. С одной стороны, это человеческий фактор, но когда дискуссия превращается в злобные нападки и чуть ли не проклятия в адрес спортсменов и тренеров — это неадекватно».

В активе 28-летней Леоновой серебро чемпионата мира 2012 года.

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