Леонова объяснила, в чем неадекватность фанатов Медведевой и Загитовой

«У одиночниц сейчас революция: хрупкие девочки прыгают четверные, что несколько лет назад казалось нереальным. Фанаты следят, кто раньше усложнит элементы и заходы-выходы, кто больше квадов сделает в одной программе, у кого они чище, пересилит ли скольжение технику и так далее. То есть все время есть какая-то интрига в хорошем смысле слова, все время обновляются рекорды, — приводит слова Леоновой “Матч ТВ”. — Плюс многих затронуло соперничество Медведевой и Загитовой в олимпийский сезон. Люди любят рассуждать о справедливости, приводить аргументы, сопереживать. С одной стороны, это человеческий фактор, но когда дискуссия превращается в злобные нападки и чуть ли не проклятия в адрес спортсменов и тренеров — это неадекватно».