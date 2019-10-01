Леонова объяснила, в чем неадекватность фанатов Медведевой и Загитовой
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Леонова объяснила, почему поддержка болельщиков Алины Загитовой и Евгении Медведевой иногда не является адекватной.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Леонова объяснила, почему поддержка болельщиков Алины Загитовой и Евгении Медведевой иногда не является адекватной.
На Олимпиаде в Корее золото завоевала Загитова, опередив Медведеву, которая считалась на тот момент главной фавориткой на первую ступень пьедестала.
«У одиночниц сейчас революция: хрупкие девочки прыгают четверные, что несколько лет назад казалось нереальным. Фанаты следят, кто раньше усложнит элементы и
В активе 28-летней Леоновой серебро чемпионата мира 2012 года.