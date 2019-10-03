Коляда пропустит соревнования из-за прохождения курса лечения
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский фигурист Михаил Коляда, серебряный призер зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в командном турнире, не будет выступать в соревнованиях
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский фигурист Михаил Коляда, серебряный призер зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в командном турнире, не будет выступать в соревнованиях
«Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет принять участие в соревнованиях в связи с необходимостью пройти курс лечения. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления,» — говорится в сообщении.
Коляда завоевал серебряную медаль Игр-2018 в командных соревнованиях, также он является бронзовым призером чемпионата мира в Милане (2018) и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (Острава-2017 и Москва-2018) в одиночном катании.