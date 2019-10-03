Коляда пропустит соревнования из-за прохождения курса лечения

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский фигурист Михаил Коляда, серебряный призер зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в командном турнире, не будет выступать в соревнованиях из-за необходимости пройти курс лечения, сообщается на официальной странице Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в социальной сети «ВКонтакте».