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2 октября, источник: Спорт РИА Новости

Коляда пропустит соревнования из-за прохождения курса лечения

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российский фигурист Михаил Коляда, серебряный призер зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане в командном турнире, не будет выступать в соревнованиях из-за необходимости пройти курс лечения, сообщается на официальной странице Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в социальной сети «ВКонтакте».

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«Призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда не сможет принять участие в соревнованиях в связи с необходимостью пройти курс лечения. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления,» — говорится в сообщении.

ВКонтакте

Коляда завоевал серебряную медаль Игр-2018 в командных соревнованиях, также он является бронзовым призером чемпионата мира в Милане (2018) и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (Острава-2017 и Москва-2018) в одиночном катании.

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