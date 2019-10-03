Чеботарева: Коляде предстоит операция, он пропустит этапы Гран-при
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Михаил Коляда перенесет операцию,
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Михаил Коляда перенесет операцию,
Чемпионат России пройдет в декабре в Красноярске. Коляда выступил на контрольных прокатах фигуристов сборной России в сентябре, но на турнирах в этом сезоне не выступал.
«У Миши обострилась старая проблема с синуситом, врачи назначили ему операцию на 30-е число (октября). Скорее всего, он пропустит оба этапа
Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире фигуристов, бронзовый призер чемпионата мира-2018 Коляда в текущем сезоне должен был выступить на втором этапе серии