Чеботарева: Коляде предстоит операция, он пропустит этапы Гран-при

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России пройдет в декабре в Красноярске. Коляда выступил на контрольных прокатах фигуристов сборной России в сентябре, но на турнирах в этом сезоне не выступал.

«У Миши обострилась старая проблема с синуситом, врачи назначили ему операцию на 30-е число (октября). Скорее всего, он пропустит оба этапа Гран-при и в лучшем случае восстановится к чемпионату России», — сказала Чеботарева по телефону.