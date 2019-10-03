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2 октября, источник: Спорт РИА Новости

Чеботарева: Коляде предстоит операция, он пропустит этапы Гран-при

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Российский фигурист Михаил Коляда перенесет операцию, из-за чего пропустит этапы Гран-при и в лучшем случае восстановится к чемпионату России, сообщила РИА Новости тренер спортсмена Валентина Чеботарева.

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Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России пройдет в декабре в Красноярске. Коляда выступил на контрольных прокатах фигуристов сборной России в сентябре, но на турнирах в этом сезоне не выступал.

«У Миши обострилась старая проблема с синуситом, врачи назначили ему операцию на 30-е число (октября). Скорее всего, он пропустит оба этапа Гран-при и в лучшем случае восстановится к чемпионату России», — сказала Чеботарева по телефону.

Серебряный призер Олимпиады-2018 в командном турнире фигуристов, бронзовый призер чемпионата мира-2018 Коляда в текущем сезоне должен был выступить на втором этапе серии Гран-при в Канаде (25—27 октября) и шестом этапе в Японии (22—24 ноября).

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