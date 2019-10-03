Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Локомотив
Футбол. Еврокубки
17:50
Астана
Партизан
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
32
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Фейеноорд
Порту
Футбол. Еврокубки
19:55
ЦСКА
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
19:55
Ференцварош
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Сент-Этьен
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
19:55
Александрия
Гент
Футбол. Еврокубки
19:55
Истанбул Башакшехир
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
19:55
Вольфсберг
Рома
Футбол. Еврокубки
19:55
Бешикташ
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Брага
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:55
АЗ
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
53
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Дюделанж
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Лугано
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Краснодар
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Русенборг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Ренн
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Витория Гимарайнш
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
2.10
Зенит
Бенфика
31
Футбол. Еврокубки
2.10
Ливерпуль
Зальцбург
43
Футбол. Еврокубки
2.10
Барселона
Интер
21
Футбол. Еврокубки
2.10
РБ Лейпциг
Лион
02
Футбол. Еврокубки
2.10
Валенсия
Аякс
03
Футбол. Еврокубки
2.10
Лилль
Челси
12
Все события
Фоторепортажи
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
2 октября, источник: Спорт РИА Новости

Красноярск ставит цель провести сбор российских фигуристов перед ОИ-2022

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев заявил, что у руководства края совместно с местной федерацией фигурного катания есть цель провести в Красноярске заключительный перед Олимпийскими играми-2022 сбор фигуристов сборной России.

Наверх
50
фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Об этом Ростовцев заявил на пресс-конференции, на которой речь шла о чемпионате России по фигурному катанию 2020 года. Турнир пройдет в Красноярске 26—29 декабря.

Читайте также
Загитова, как и Медведева, выступит в шоу прямо посреди сезона. Нормально ли это?

«Совместно с местной федерацией фигурного катания у нас есть цель — провести в Красноярске заключительный перед Олимпийскими играми-2022 сбор фигуристов. Это будет сложно, нужно будет доказать, что мы способны предоставить все условия, но мы к этому стремимся», — приводит слова Ростовцева пресс-служба оргкомитета чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

«Еще во время Универсиады, уровень проведения которой Федерация фигурного катания на коньках России оценила высоко, в беседах с представителями федерации были высказаны пожелания, чтобы турнир не стал последним для города. Более того, ФФККР рассматривает и возможность организации в Красноярске центра подготовки фигуристов», — добавил Ростовцев.

По словам заместителя главы Красноярска Натальи Бобровой, «во время чемпионата России в городе будут работать две фан-зоны — одна рядом с театром оперы и балета, вторая на восточной стороне острова Татышев, где будут проходить прямые трансляции соревнований».

Читайте также
 Кому пиджак по размеру: 10 кандидатов на пост тренера 'Спартака'
Как гимнастка из СССР получила предложение руки от сына президента
ЦСКА в Москве сыграет с «Эспаньолом» в матче Лиги Европы
«Зенит» рвется в плей-офф. Впереди ключевые матчи с «Лейпцигом»
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис»
Шубенков выиграл медаль чемпионата мира четвертый раз подряд
Россиянин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ
«Краснодар» примет «Хетафе» в матче группового этапа ЛЕ
7 голов на «Энфилде» и пародия на Роналду. Обзор недели в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь