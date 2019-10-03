Красноярск ставит цель провести сбор российских фигуристов перед ОИ-2022

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Об этом Ростовцев заявил на пресс-конференции, на которой речь шла о чемпионате России по фигурному катанию 2020 года. Турнир пройдет в Красноярске 26—29 декабря .

«Совместно с местной федерацией фигурного катания у нас есть цель — провести в Красноярске заключительный перед Олимпийскими играми-2022 сбор фигуристов. Это будет сложно, нужно будет доказать, что мы способны предоставить все условия, но мы к этому стремимся», — приводит слова Ростовцева пресс-служба оргкомитета чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

«Еще во время Универсиады, уровень проведения которой Федерация фигурного катания на коньках России оценила высоко, в беседах с представителями федерации были высказаны пожелания, чтобы турнир не стал последним для города. Более того, ФФККР рассматривает и возможность организации в Красноярске центра подготовки фигуристов», — добавил Ростовцев.