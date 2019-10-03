Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Локомотив
Футбол. Еврокубки
17:50
Астана
Партизан
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
32
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Фейеноорд
Порту
Футбол. Еврокубки
19:55
ЦСКА
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
19:55
Ференцварош
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Сент-Этьен
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
19:55
Александрия
Гент
Футбол. Еврокубки
19:55
Истанбул Башакшехир
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
19:55
Вольфсберг
Рома
Футбол. Еврокубки
19:55
Бешикташ
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Брага
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:55
АЗ
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
53
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Дюделанж
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Лугано
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Краснодар
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Русенборг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Ренн
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Витория Гимарайнш
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
2.10
Зенит
Бенфика
31
Футбол. Еврокубки
2.10
Ливерпуль
Зальцбург
43
Футбол. Еврокубки
2.10
Барселона
Интер
21
Футбол. Еврокубки
2.10
РБ Лейпциг
Лион
02
Футбол. Еврокубки
2.10
Валенсия
Аякс
03
Футбол. Еврокубки
2.10
Лилль
Челси
12
Все события
Фоторепортажи
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
2 октября, источник: Спорт РИА Новости

Красноярск хочет провести этап Гран-при по фигурному катанию

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Генеральный директор «Платинум Арены» Роман Сотников заявил, что организаторы чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске хотели бы в будущем принять этап серии Гран-при.

Наверх

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет на «Платинум Арене» в Красноярске с 26 по 29 декабря. В нынешнем сезоне российский этап серии Гран-при состоится в Москве.

«Нам приятно, что Федерация фигурного катания на коньках России дала нам право провести чемпионат страны. Наша цель — провести турнир на очень высоком уровне и затем принять у нас этап мировой серии Гран-при с участием зарубежных звезд фигурного катания. Так что на чемпионате России останавливаться не собираемся», — сказал Сотников, чьи слова приводит слова пресс-служба оргкомитета чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

 Кому пиджак по размеру: 10 кандидатов на пост тренера 'Спартака'
Как гимнастка из СССР получила предложение руки от сына президента
ЦСКА в Москве сыграет с «Эспаньолом» в матче Лиги Европы
«Зенит» рвется в плей-офф. Впереди ключевые матчи с «Лейпцигом»
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис»
Шубенков выиграл медаль чемпионата мира четвертый раз подряд
Россиянин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ
«Краснодар» примет «Хетафе» в матче группового этапа ЛЕ
7 голов на «Энфилде» и пародия на Роналду. Обзор недели в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь