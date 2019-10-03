Красноярск хочет провести этап Гран-при по фигурному катанию

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет на «Платинум Арене» в Красноярске с 26 по 29 декабря. В нынешнем сезоне российский этап серии Гран-при состоится в Москве.

«Нам приятно, что Федерация фигурного катания на коньках России дала нам право провести чемпионат страны. Наша цель — провести турнир на очень высоком уровне и затем принять у нас этап мировой серии Гран-при с участием зарубежных звезд фигурного катания. Так что на чемпионате России останавливаться не собираемся», — сказал Сотников, чьи слова приводит слова пресс-служба оргкомитета чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.