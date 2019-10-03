Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Торпедо
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Локомотив
Футбол. Еврокубки
17:50
Астана
Партизан
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
32
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Фейеноорд
Порту
Футбол. Еврокубки
19:55
ЦСКА
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
19:55
Ференцварош
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Сент-Этьен
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
19:55
Александрия
Гент
Футбол. Еврокубки
19:55
Истанбул Башакшехир
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
19:55
Вольфсберг
Рома
Футбол. Еврокубки
19:55
Бешикташ
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Брага
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:55
АЗ
Манчестер Юнайтед
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
53
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Дюделанж
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Лугано
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Краснодар
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Русенборг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Ренн
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Витория Гимарайнш
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
2.10
Зенит
Бенфика
31
Футбол. Еврокубки
2.10
Ливерпуль
Зальцбург
43
Футбол. Еврокубки
2.10
Барселона
Интер
21
Футбол. Еврокубки
2.10
РБ Лейпциг
Лион
02
Футбол. Еврокубки
2.10
Валенсия
Аякс
03
Футбол. Еврокубки
2.10
Лилль
Челси
12
Все события
Фоторепортажи
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
2 октября, источник: Sport24

Медведева против Турсынбаевой, Орсер против Тутберидзе: будет круто. Теперь в Китае

Еще одна проверка перед Гран-при.

Наверх

Сезон в фигурном катании наконец-то начинает волновать всех. Уже завтра стартует «Шанхай Трофи». Русские спортсмены готовы вновь покорить азиатский лед.

Женщины

Противостояние фигуристок — это топчик сезона. Как обычно! В Шанхае нас ждет яркая борьба Евгении Медведевой и Элизабет Турсынбаевой. На ЧМ-2019 казахской спортсменке удалось обойти Женю на один балл и взять серебро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Женя продолжает усложнять свои программы. На тренировке она уже попыталась исполнить каскад флип-риттбергер. Пока не очень понятно, вставит ли она этот каскад в свою короткую программу. Но если ей удастся исполнить его чисто, то базовая стоимость контента повысится на 0,7 балла. Хоть что-то.

Напомним, на открытых прокатах в Москве и на «Autumn Classic» Медведева исполняла флип-тулуп. Флип-риттбергер станет вторым риттовым каскадом — в произвольной программе фигуристка уже прыгает сальхов-риттбергер.

Остается вопрос: когда же Медведева сделает попытку исполнить четверной сальхов? На шоу в Японии россиянка уже пробовала выполнить этот квад, о чем нам сообщили японские болельщики. На пресс-конференции по случаю назначения Медведевой послом ОИ в Токио спортсменка заявила, что попытается исполнить четверной сальхов на соревнованиях уже в этом сезоне. Когда конкретно, Женя не сообщила.

Конечно, шансов на то, что спортсменка прыгнет его на этапе Гран-при, практически нет. Фигуристке необходимо отобраться в финал, а для этого ей нужно откатать свои программы максимально чисто. Сделать это с невыученным прыжком вряд ли получится. Но, возможно, в Шанхае Женя готовится впервые продемонстрировать четверной сальхов. «Челленджеры» тем и удобны, что на них можно обкатывать новые программы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Соперница Медведевой Элизабет Турсынбаева уже владеет четверным сальховым, на ЧМ Элизабет его удачно приземлила. Еще в ее арсенале есть тройной аксель, но на соревнованиях Турсынбаева его пока не исполняла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если Элизабет все же прыгнет сальхов и аксель, то вполне вероятно, что Медведева станет только второй. Сейчас для россиянки важно чисто выкатать программу и не растерять свои прыжки. На открытых прокатах у Медведевой не ладилось с двойным акселем. Тем не менее на своем первом официальном старте в Канаде фигуристке удалось идеально откатать и короткую, и произвольную программы. На «Autumn Classic» двукратная чемпионка мира стала второй, уступив Рике Кихире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно в интервью китайским репортерам фигуристка сообщила, что была вынуждена пропустить неделю тренировок из-за простуды. Может ли это стать причиной неудачи, остается только догадываться.

В четверг россиянка представит свою короткую программу под композицию группы Muse, в пятницу — произвольную под саундтрек из фильма «Мемуары гейши». В субботe зрители и фанаты смогут насладиться ее показательным выступлением. Многие до сих пор задаются вопросом: оставит ли Женя номер под композицию Арианы Гранде или она уже успела поставить что-то новое?

Также свои программы покажет кореянка Ын Су Лим. Вместе с Медведевой она выступала «Autumn Classic», заняла третье место. В прошлом сезоне фигуристка тренировалась в группе Рафаэля Арутюняна. Однако инцидент на тренировке, когда американка Мэрайя Бэлл ранила ее в ногу, возможно, стал причиной их расставания. Тем не менее Ын Су продолжила тренироваться у себя на родине.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчины

В соревнованиях одиночников примет участие Александр Самарин. На «челленджере» в Братиславе он стал четвертым — падения и сдвоенные прыжки не позволили россиянину попасть на пьедестал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Итальянец Маттео Риццо, выступавший вместе с Самариным на Мемориале Ондреа Непелы, также продемонстрирует в Шанхае свое мастерство. В Братиславе он стал вторым, уступив место Дмитрию Алиеву. Однако в Китае у него есть все шансы взять золото.

Здесь же впервые покажет свои новые программы китаец Боян Цзин — довольно техничный фигурист. В его арсенале один из лучших в мире четверной лутц. Спортсмен какое-то время даже тренировался у Брайана Орсера. Однако канадская система тренировок ему не очень подошла, из-за чего спортсмен принял решение вернуться на родину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спортивные пары

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — одни из самых перспективных молодых пар в мире. В прошлом сезоне они стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. На открытых прокатах Бойкова и Козловский сумели показать отличное владение коньком. Они — одни из главных претендентов на золото турнира в Шанхае.

Во время загрузки произошла ошибка.

Танцы на льду

Дуэт Синицина/Кацалапов также порадует нас своими программами. Сейчас Синицина и Кацалапов — первая пара страны. В прошлом сезоне Виктория и Никита взяли второе место на чемпионате мира. Их новые программы действительно завораживают. Без сомнения, они поборются за первое место.

Расписание

3 октября

14:40 Танцы на льду. Ритм-танец 15:35 Женщины. Короткая программа 16:35 Пары. Короткая программа.

4 октября

09:45 Мужчины. Короткая программа 15:00 Женщины. Произвольная программа 16:10 Пары. Произвольная программа.

5 октября

09:00 Танцы на льду. Произвольный танец 10:00 Мужчины. Произвольная программа13:15 Показательные выступления.

 Мамаев дал первое громкое интервью после тюрьмы... жене, которой изменял
Сын Шевченко изменил Украине и будет играть за Англию
ЦСКА в Москве сыграет с «Эспаньолом» в матче Лиги Европы
«Зенит» рвется в плей-офф. Впереди ключевые матчи с «Лейпцигом»
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис»
Шубенков выиграл медаль чемпионата мира четвертый раз подряд
Россиянин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ
«Краснодар» примет «Хетафе» в матче группового этапа ЛЕ
7 голов на «Энфилде» и пародия на Роналду. Обзор недели в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь