Медведева против Турсынбаевой, Орсер против Тутберидзе: будет круто. Теперь в Китае
Еще одна проверка перед
Еще одна проверка перед
Сезон в фигурном катании
Противостояние фигуристок — это топчик сезона. Как обычно! В Шанхае нас ждет яркая борьба Евгении Медведевой и Элизабет Турсынбаевой. На ЧМ-2019 казахской спортсменке удалось обойти Женю на один балл и взять серебро.
Женя продолжает усложнять свои программы. На тренировке она уже попыталась исполнить каскад
Напомним, на открытых прокатах в Москве и на «Autumn Classic» Медведева исполняла
Остается вопрос: когда же Медведева сделает попытку исполнить четверной сальхов? На шоу в Японии россиянка уже пробовала выполнить этот квад, о чем нам сообщили японские болельщики. На
Конечно, шансов на то, что спортсменка прыгнет его на этапе
Соперница Медведевой Элизабет Турсынбаева уже владеет четверным сальховым, на ЧМ Элизабет его удачно приземлила. Еще в ее арсенале есть тройной аксель, но на соревнованиях Турсынбаева его пока не исполняла.
Если Элизабет все же прыгнет сальхов и аксель, то вполне вероятно, что Медведева станет только второй. Сейчас для россиянки важно чисто выкатать программу и не растерять свои прыжки. На открытых прокатах у Медведевой не ладилось с двойным акселем. Тем не менее на своем первом официальном старте в Канаде фигуристке удалось идеально откатать и короткую, и произвольную программы. На «Autumn Classic» двукратная чемпионка мира стала второй, уступив Рике Кихире.
Недавно в интервью китайским репортерам фигуристка сообщила, что была вынуждена пропустить неделю тренировок
В четверг россиянка представит свою короткую программу под композицию группы Muse, в пятницу — произвольную под саундтрек из фильма «Мемуары гейши». В субботe зрители и фанаты смогут насладиться ее показательным выступлением. Многие до сих пор задаются вопросом: оставит ли Женя номер под композицию Арианы Гранде или она уже успела поставить
Также свои программы покажет кореянка Ын Су Лим. Вместе с Медведевой она выступала «Autumn Classic», заняла третье место. В прошлом сезоне фигуристка тренировалась в группе Рафаэля Арутюняна. Однако инцидент на тренировке, когда американка Мэрайя Бэлл ранила ее в ногу, возможно, стал причиной их расставания. Тем не менее Ын Су продолжила тренироваться у себя на родине.
В соревнованиях одиночников примет участие Александр Самарин. На «челленджере» в Братиславе он стал четвертым — падения и сдвоенные прыжки не позволили россиянину попасть на пьедестал.
Итальянец Маттео Риццо, выступавший вместе с Самариным на Мемориале Ондреа Непелы, также продемонстрирует в Шанхае свое мастерство. В Братиславе он стал вторым, уступив место Дмитрию Алиеву. Однако в Китае у него есть все шансы взять золото.
Здесь же впервые покажет свои новые программы китаец Боян Цзин — довольно техничный фигурист. В его арсенале один из лучших в мире четверной лутц. Спортсмен
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — одни из самых перспективных молодых пар в мире. В прошлом сезоне они стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. На открытых прокатах Бойкова и Козловский сумели показать отличное владение коньком. Они — одни из главных претендентов на золото турнира в Шанхае.
Дуэт Синицина/Кацалапов также порадует нас своими программами. Сейчас Синицина и Кацалапов — первая пара страны. В прошлом сезоне Виктория и Никита взяли второе место на чемпионате мира. Их новые программы действительно завораживают. Без сомнения, они поборются за первое место.
Расписание
3 октября
14:40 Танцы на льду.
4 октября
09:45 Мужчины. Короткая программа 15:00 Женщины. Произвольная программа 16:10 Пары. Произвольная программа.
5 октября
09:00 Танцы на льду. Произвольный танец 10:00 Мужчины. Произвольная программа13:15 Показательные выступления.