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3 октября, источник: Sports.Ru

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова обратилась в полицию, так как стала жертвой мошенничества. Она перевела интернет-гадалке 2 млн рублей

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова обратилась в полицию после того, как стала жертвой мошенничества.

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По информации РЕН-ТВ, спортсменка нашла в Instagram женщину, которая якобы оказывает оккультные услуги. Сотникова перевела ей 2 миллиона рублей, но гадалка перестала выходить на связь.

РИА Новости тоже сообщил об инциденте, но не назвал фамилию потерпевшей.

«Поступил материал проверки по заявлению граждански 1996 года рождения о том, что через социальную сеть она нашла объявление об оказании оккультных услуг и решила им воспользоваться.

Услуги оказывались дистанционно. Так, в период времени с 21.09.2019 года по 30.09.2019 года гражданка перевела неизвестной женщине по имени «Ольга» принадлежащие ей денежные средства на сумму 2 миллиона рублей, — рассказали в полиции.

Сотникова не выступает на соревнованиях с 2016 года, но не объявляла о завершении карьеры.

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