Медведева лидирует после короткой программы на турнире в Шанхае
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
В четверг Медведева получила за свое выступление в короткой программе 72,16 балла. Второй результат показала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (69,24), третьей идет Лим Ын Су из Южной Кореи (62,87).
Произвольную программу фигуристки продемонстрируют в пятницу.