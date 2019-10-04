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3 октября, источник: Lenta.Ru

Медведева выиграла короткую программу турнира в Шанхае

Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на турнире Shanghai Trophy 2019. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

19-летняя спортсменка набрала за прокат 72,16 балла. Второй стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (69,24 балла), третьей — кореянка Лим Ын Су (62,97 балла).

Фигуристки представят произвольную программу в пятницу, 4 октября.

14 сентября Медведева стала второй на турнире Autumn Classics International, проходившем в Канаде. Российская спортсменка уступила 17-летней японке Рике Кихире. Третьей стала Лим Ын Су.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018. С лета 2018 года живет в Канаде и тренируется в группе Брайана Орсера. До этого она занималась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.

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