Медведева выиграла короткую программу турнира в Шанхае
Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на турнире Shanghai Trophy 2019. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на турнире Shanghai Trophy 2019. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
19-летняя спортсменка набрала за прокат 72,16 балла. Второй стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева (69,24 балла), третьей — кореянка Лим Ын Су (62,97 балла).
Фигуристки представят произвольную программу в пятницу, 4 октября.
14 сентября Медведева стала второй на турнире Autumn Classics International, проходившем в Канаде. Российская спортсменка уступила 17-летней японке Рике Кихире. Третьей стала Лим Ын Су.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпиады-2018. С лета 2018 года живет в Канаде и тренируется в группе Брайана Орсера. До этого она занималась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе.