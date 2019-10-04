Сотникова отдала «гадалке» 2 млн, чтобы вылечить больную сестру. Чемпионка Сочи поверила в сглаз
Мария Сотникова страдает врожденным генетическим заболеванием.
Мария Сотникова страдает врожденным генетическим заболеванием.
История Аделины Сотниковой на пике карьеры напоминала сказку. Девушка, родившаяся в простой семье на окраине Москвы, с четырех лет занималась на катке «Южный» в Бирюлево. В восемь Аделина перешла в ЦСКА к Елене Буяновой. И почти сразу же обычная девочка стала добиваться нереальных результатов.
В 12 лет Сотникова выиграла взрослый чемпионат России, в 14 — чемпионат мира среди юниоров, в 17 — Олимпиаду в Сочи.
Свой первый крупный гонорар Аделина отдала на лечение сестры. Мария Сотникова родилась с тяжелым генетическим заболеванием — синдром Тричера Коллинза. У девушки проблемы со слухом, речью и развитием лицевых костей. Еще в роддоме родителей готовили к тому, что от ребенка придется отказаться, но семья решила бороться.
Благодаря сестре девушке сделали несколько операций. Врачи вставили в лицевые кости специальные импланты, благодаря которым внешность сестры стала гораздо привлекательнее.
«Сейчас Маша уже себя прекрасно чувствует. Не скажешь, что
Сотникова уже давно не выступает на соревнованиях, хоть официально и не объявляла о завершении карьеры. Фигуристка катается в различных шоу и занимается собственным салоном красоты, продолжая всячески поддерживать родного человека.
3 октября появилась новость о том, что Аделина стала жертвой мошенников.
«Поступил материал проверки по заявлению гражданки 1996 года рождения о том, что через социальную сеть она нашла объявление об оказании оккультных услуг и решила им воспользоваться.
Услуги оказывались дистанционно. Так, в период времени с
В новостях на «РЕН ТВ» отметили, что речь идет об олимпийской чемпионке — 2014, а
«Гадалка, которой Аделина Сотникова отправила 2 млн рублей, обещала вылечить ее больную сестру.
В начале сентября Аделина случайно нашла объявление «специалиста в области магии». Женщина сказала, что это вовсе не синдром, а сглаз, и обещала помочь за 2 миллиона рублей. Аделина поверила в чудо и отправила деньги, — отмечает источник.
Официального подтверждения этой информации пока нет, но подобная версия имеет право на жизнь. Аделина — чуткая и доверчивая девушка, которая хочет любым способом помогать сестре. Вероятно, мошенник, выдававший себя за гадалку, сыграл на этих чувствах.
По статье УК РФ 159 без отягчающих обстоятельств правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Остается только найти злодея.