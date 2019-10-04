Самарин стал вторым в короткой программе на турнире Shanghai Trophy
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский фигурист Александр Самарин занял второе место в короткой программе на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российский фигурист Александр Самарин занял второе место в короткой программе на международном турнире Shanghai Trophy, который проходит в Шанхае.
Самарин стал вторым с результатом 84.66 балла. Первое место занял итальянец Маттео Риццо — 87,76. Тройку лучших замкнул австралиец Брендан Керри — 78,45.
Произвольную программу мужчины представят в субботу.