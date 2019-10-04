Загитова и Трусова против Кихиры, Уно против Чена: в Японии стартует классный командный турнир
Фигуристы выйдут на лед уже завтра.
Фигуристы выйдут на лед уже завтра.
Который год подряд в Японии проводится традиционный
Фигуристы показывают только произвольные программы, их результаты в соответствии с занятым местом плюсуются — так выявляется
Japan Open проходит не под эгидой ISU, поэтому рекорды там не засчитываются. Спортсмены едут в Японию для того, чтобы зарядиться перед сезоном, обкатать программы и, будем честными, заработать деньги. Призовые там очень неплохие — $80 тыс. получит
Составы команд.
Европа: Алина Загитова, Александра Трусова, Хавьер Фернандес, Денис Васильев.
Северная Америка: Брэди Теннел, Мираи Нагасу, Нэтан Чен, Винсент Чжоу.
Япония: Рика Кихира, Сатоко Мияхара, Сема Уно, Косиро Симада.
Но самые интересные баталии будут не между командами, а внутри них.
Алина Загитова впервые будет соревноваться на одном льду с Александрой Трусовой. Да,
Против «чистой» Саши в этом сезоне шансов нет вообще ни у кого. Базовая стоимость ее произвольной программы — 84,58 балла. Для сравнения, у чемпионки Европы 2019 года Софьи Самодуровой база 94,00. В сумме за обе программы. Даже если Трусова упадет с
У Алины Загитовой база ровно на 20 баллов меньше. Да, ее компоненты и GOE будут выше, чем у Трусовой. Однако, чтобы выиграть по технике, надо либо вставить три четверных в программу, либо ждать Сашиных ошибок. Трусова, конечно, создает впечатление робота, но, все же, она человек, который тоже может совершать ошибки.
Саша уже открыла свой первый взрослый сезон. И не просто открыла: на Мемориале Ондрея Непелы фигуристка обновила два мировых рекорда, которые год назад установила Загитова. За произвольную Саша получила 163,78 балла, общая сумма — 238,69.
Так что, у Загитовой совсем нет шансов? Нет, так сказать нельзя. Но в этой борьбе определяющим будет именно прокат Саши. При чистых программах перевес в ее сторону. Если Трусова серьезно ошибется, то Алина может выиграть. Но только если сама откатает чисто.
Навязать борьбу и поучаствовать в розыгрыше золота и серебра на этом турнире сможет только японка Рика Кихира. На «челленджере» Autumn Classic, который прошел в начале сентября, японка исполнила два тройных акселя в произвольной, получив за нее 145,98 балла. Ходят слухи, что на Japan Open Рика добавит в программу четверной сальхов, который мы пока что могли видеть только на тренировках.
Кстати, о четверном сальхове. В превью для Japan Open можно увидеть четверной сальхов Саши Трусовой, который она последний раз исполняла в сезоне 2017/18. Ждем четыре квада в произвольной?
В мужском одиночном все немного скучнее. У команды Европы далеко не самый сильный состав. Хавьера Фернандеса все будут очень рады видеть, но испанец уже не тренируется так активно, как это делают действующие спортсмены. Вряд ли Фернандес исполнит четверные, а у Дениса Васильева их вообще нет.
У Северной Америки и Японии все интереснее. На одном льду мы увидим двукратного чемпиона мира Нэтана Чена, бронзового призера ЧМ-2019 Винсента Чжоу и серебряного призера Олимпийских игр Сему Уно.
Сема в это межсезонье покинул тренировочную базу Микохо Хигути и в прямом смысле отправился в свободное плавание. Он успел побывать на сборах группы Этери Тутберидзе в Новогорске, в тренировочном лагере Стефана Ламбьеля, поставить программы у
Винсент Чжоу уже выступил на U.S. International Classic, где допустил много ошибок и занял лишь третье место. Но планируемый контент очень неплохой — пять квадов на две программы.
Нэтан Чен, выигравший в прошлом сезоне все соревнования, в которых участвовал, в этом сезоне на турнирах пока не выступал. Но уже успел представить программы на шоу The Ice.
Расписание
Суббота, 5 октября
06:30 — мужчины, произвольная программа08:15 — женщины, произвольная программа12:30 — показательные выступления.
Воскресенье, 6 октября
10:00 — показательные выступления.