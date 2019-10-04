Загитова и Трусова против Кихиры, Уно против Чена: в Японии стартует классный командный турнир

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Который год подряд в Японии проводится традиционный шоу-турнир по фигурному катанию Japan Open. Это командные соревнования, на которые организаторы приглашают как действующих, так и уже завершивших карьеру фигуристов. Спортсмены поделены на три команды (Европа, Северная Америка, Япония), в каждой команде по два одиночника и две одиночницы.

Фигуристы показывают только произвольные программы, их результаты в соответствии с занятым местом плюсуются — так выявляется команда-победитель. После соревновательной части проводятся всеми любимые показательные выступления.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3L4IxiHrSy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3L4IxiHrSy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sukifigureskate/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> sukifigureskate</a> (@sukifigureskate) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-04T06:05:06+00:00">3 Окт 2019 в 11:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Japan Open проходит не под эгидой ISU, поэтому рекорды там не засчитываются. Спортсмены едут в Японию для того, чтобы зарядиться перед сезоном, обкатать программы и, будем честными, заработать деньги. Призовые там очень неплохие — $80 тыс. получит команда-чемпион, $60 тыс — вице-чемпионы, а бронзовые медалисты разделят между собой $40 тыс.

Составы команд.

Европа: Алина Загитова, Александра Трусова, Хавьер Фернандес, Денис Васильев.

Северная Америка: Брэди Теннел, Мираи Нагасу, Нэтан Чен, Винсент Чжоу.

Япония: Рика Кихира, Сатоко Мияхара, Сема Уно, Косиро Симада.

Но самые интересные баталии будут не между командами, а внутри них.

Девушки

Алина Загитова впервые будет соревноваться на одном льду с Александрой Трусовой. Да, шоу-турнир, да, только произвольная программа, да, начало сезона, да, обе будут работать на результат для команды. Но сам факт вряд ли кого-то оставляет равнодушным.

Против «чистой» Саши в этом сезоне шансов нет вообще ни у кого. Базовая стоимость ее произвольной программы — 84,58 балла. Для сравнения, у чемпионки Европы 2019 года Софьи Самодуровой база 94,00. В сумме за обе программы. Даже если Трусова упадет с какого-то из прыжков, она все равно останется первой.

У Алины Загитовой база ровно на 20 баллов меньше. Да, ее компоненты и GOE будут выше, чем у Трусовой. Однако, чтобы выиграть по технике, надо либо вставить три четверных в программу, либо ждать Сашиных ошибок. Трусова, конечно, создает впечатление робота, но, все же, она человек, который тоже может совершать ошибки.

Саша уже открыла свой первый взрослый сезон. И не просто открыла: на Мемориале Ондрея Непелы фигуристка обновила два мировых рекорда, которые год назад установила Загитова. За произвольную Саша получила 163,78 балла, общая сумма — 238,69. Какой-то космос.

Так что, у Загитовой совсем нет шансов? Нет, так сказать нельзя. Но в этой борьбе определяющим будет именно прокат Саши. При чистых программах перевес в ее сторону. Если Трусова серьезно ошибется, то Алина может выиграть. Но только если сама откатает чисто.

Навязать борьбу и поучаствовать в розыгрыше золота и серебра на этом турнире сможет только японка Рика Кихира. На «челленджере» Autumn Classic, который прошел в начале сентября, японка исполнила два тройных акселя в произвольной, получив за нее 145,98 балла. Ходят слухи, что на Japan Open Рика добавит в программу четверной сальхов, который мы пока что могли видеть только на тренировках.

Кстати, о четверном сальхове. В превью для Japan Open можно увидеть четверной сальхов Саши Трусовой, который она последний раз исполняла в сезоне 2017/18. Ждем четыре квада в произвольной?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Na6fh_sB06Y" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мужчины

В мужском одиночном все немного скучнее. У команды Европы далеко не самый сильный состав. Хавьера Фернандеса все будут очень рады видеть, но испанец уже не тренируется так активно, как это делают действующие спортсмены. Вряд ли Фернандес исполнит четверные, а у Дениса Васильева их вообще нет.

У Северной Америки и Японии все интереснее. На одном льду мы увидим двукратного чемпиона мира Нэтана Чена, бронзового призера ЧМ-2019 Винсента Чжоу и серебряного призера Олимпийских игр Сему Уно.

Сема в это межсезонье покинул тренировочную базу Микохо Хигути и в прямом смысле отправился в свободное плавание. Он успел побывать на сборах группы Этери Тутберидзе в Новогорске, в тренировочном лагере Стефана Ламбьеля, поставить программы у Ше-Линн и Девида Уилсона. Это будет его первый старт без тренера.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/By-jLgOoFnz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/By-jLgOoFnz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/By-jLgOoFnz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-21T15:46:16+00:00">21 Июн 2019 в 8:46 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Винсент Чжоу уже выступил на U.S. International Classic, где допустил много ошибок и занял лишь третье место. Но планируемый контент очень неплохой — пять квадов на две программы.

Нэтан Чен, выигравший в прошлом сезоне все соревнования, в которых участвовал, в этом сезоне на турнирах пока не выступал. Но уже успел представить программы на шоу The Ice.

Расписание

Суббота, 5 октября

06:30 — мужчины, произвольная программа08:15 — женщины, произвольная программа12:30 — показательные выступления.

Воскресенье, 6 октября