Отец Сотниковой опроверг информацию об обращении дочери к гадалке

Ранее сообщалось, что спортсменка отдала 2 млн рублей гадалке, которую нашла через «Инстаграм». После получения денег гадалка перестала выходить на связь.



«Я не понимаю пока, откуда эта информация. Может быть, какая-то утка, есть у неё недоброжелатели, которые в “Инстаграм” залазят и фигню всякую делают. Такая утка залетела, что нужно искать концы. Я так думаю, что это какой-то левак полнейший, но кому это нужно, я не понимаю», — приводит слова Сотникова сайт телеканала «360».