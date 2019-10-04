Отец Сотниковой опроверг информацию об обращении дочери к гадалке
Дмитрий Сотников, отец олимпийской чемпионки 2014 года фигуристки Аделины Сотниковой, прокомментировал информацию о том, что его дочь стала жертвой мошенничества.
Дмитрий Сотников, отец олимпийской чемпионки 2014 года фигуристки Аделины Сотниковой, прокомментировал информацию о том, что его дочь стала жертвой мошенничества.
Ранее сообщалось, что спортсменка отдала 2 млн рублей гадалке, которую нашла через «Инстаграм». После получения денег гадалка перестала выходить на связь.
«Я не понимаю пока, откуда эта информация. Может быть,
Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.