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16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Отец Сотниковой опроверг информацию об обращении дочери к гадалке

Дмитрий Сотников, отец олимпийской чемпионки 2014 года фигуристки Аделины Сотниковой, прокомментировал информацию о том, что его дочь стала жертвой мошенничества.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что спортсменка отдала 2 млн рублей гадалке, которую нашла через «Инстаграм». После получения денег гадалка перестала выходить на связь.

«Я не понимаю пока, откуда эта информация. Может быть, какая-то утка, есть у неё недоброжелатели, которые в “Инстаграм” залазят и фигню всякую делают. Такая утка залетела, что нужно искать концы. Я так думаю, что это какой-то левак полнейший, но кому это нужно, я не понимаю», — приводит слова Сотникова сайт телеканала «360».

Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.

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