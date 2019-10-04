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17:56 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева стала второй на турнире в Китае

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева заняла второе место на турнире Shanghai Trophy в Китае, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: olympic.kz

В короткой программе Турсынбаева стала второй с 69,24 балла, а в произвольной — третьей с 116,85 балла. В сумме она набрала 186,09 балла.

Первое место заняла серебряная призерка Олимпиады-2018 Евгения Медведева из России — 191,78 балла, а третьей стала Лим Ын Су из Южной Кореи — 184,64.

Shanghai Trophy входит в официальный календарь Международного союза конькобежцев (ISU) и cчитается одним из самых престижных соревнований с призовым фондом в 262 тысячи долларов. Победители в каждой категории (мужское, женское, парное катание и танцы на льду) получат по 25 тысяч долларов.

В 2017 году на Shanghai Trophy сразу два представителя Казахстана завоевали медали: Турсынбаева тогда стала второй, а Денис Тен выиграл «бронзу» в мужских соревнованиях.

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