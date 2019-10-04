Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева стала второй на турнире в Китае

Источник: olympic.kz

В короткой программе Турсынбаева стала второй с 69,24 балла, а в произвольной — третьей с 116,85 балла. В сумме она набрала 186,09 балла.

Первое место заняла серебряная призерка Олимпиады-2018 Евгения Медведева из России — 191,78 балла, а третьей стала Лим Ын Су из Южной Кореи — 184,64.

Shanghai Trophy входит в официальный календарь Международного союза конькобежцев (ISU) и cчитается одним из самых престижных соревнований с призовым фондом в 262 тысячи долларов. Победители в каждой категории (мужское, женское, парное катание и танцы на льду) получат по 25 тысяч долларов.