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12:33 (мск), источник: ТАСС

Фигуристки Загитова и Трусова принесли сборной Европы победу на командном турнире в Японии

ТАСС, 5 октября. Сборная Европы одержала победу на командном турнире по фигурному катанию Japan Open. Соревнования прошли в Японии.

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В турнире также принимали участие сборные Японии и Северной Америки. В каждой команде выступали по четыре спортсмена — по два в мужском и женском катании. Фигуристы представляли произвольные программы.

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За сборную Европы выступали россиянки Александра Трусова и Алина Загитова, а также испанец Хавьер Фернандес и Денис Васильев из Латвии.

В произвольной программе у женщин победила Трусова с результатом 160,53 балла, второй стала Загитова (154,41), третьей — японка Рика Кихира (144,76). 15-летняя Трусова, которая является действующей рекордсменкой мира в произвольной программе (163,78) и по сумме короткой и произвольной программ (238,69), на турнире в Японии первой в истории женского катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе — сальхов, лутц, тулуп в каскаде с тройным тулупом, а также еще один четверной тулуп в комбинации с тройным сальховом.

У мужчин победу одержал американец Натан Чен (189,83), второе место у японца Сёмы Уно, третье — у представителя США Винсента Чжоу (167,64).

По сумме выступлений мужчин и женщин сборная Европы набрала 614,73 балла. Второе место заняла команда Японии (602,16), третье — сборная Северной Америки (593,42).

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