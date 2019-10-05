Фигуристки Загитова и Трусова принесли сборной Европы победу на командном турнире в Японии
ТАСС, 5 октября. Сборная Европы одержала победу на командном турнире по фигурному катанию Japan Open. Соревнования прошли в Японии.
ТАСС, 5 октября. Сборная Европы одержала победу на командном турнире по фигурному катанию Japan Open. Соревнования прошли в Японии.
В турнире также принимали участие сборные Японии и Северной Америки. В каждой команде выступали по четыре спортсмена — по два в мужском и женском катании. Фигуристы представляли произвольные программы.
За сборную Европы выступали россиянки Александра Трусова и Алина Загитова, а также испанец Хавьер Фернандес и Денис Васильев из Латвии.
В произвольной программе у женщин победила Трусова с результатом 160,53 балла, второй стала Загитова (154,41), третьей — японка Рика Кихира (144,76). 15-летняя Трусова, которая является действующей рекордсменкой мира в произвольной программе (163,78) и по сумме короткой и произвольной программ (238,69), на турнире в Японии первой в истории женского катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе — сальхов, лутц, тулуп в каскаде с тройным тулупом, а также еще один четверной тулуп в комбинации с тройным сальховом.
У мужчин победу одержал американец Натан Чен (189,83), второе место у японца Сёмы Уно, третье — у представителя США Винсента Чжоу (167,64).
По сумме выступлений мужчин и женщин сборная Европы набрала 614,73 балла. Второе место заняла команда Японии (602,16), третье — сборная Северной Америки (593,42).