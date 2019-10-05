Фигуристки Загитова и Трусова принесли сборной Европы победу на командном турнире в Японии

В турнире также принимали участие сборные Японии и Северной Америки. В каждой команде выступали по четыре спортсмена — по два в мужском и женском катании. Фигуристы представляли произвольные программы.

В произвольной программе у женщин победила Трусова с результатом 160,53 балла, второй стала Загитова (154,41), третьей — японка Рика Кихира (144,76). 15-летняя Трусова, которая является действующей рекордсменкой мира в произвольной программе (163,78) и по сумме короткой и произвольной программ (238,69), на турнире в Японии первой в истории женского катания исполнила четыре четверных прыжка в одной программе — сальхов, лутц, тулуп в каскаде с тройным тулупом, а также еще один четверной тулуп в комбинации с тройным сальховом.