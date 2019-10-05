15-летняя ученица Тутберидзе выполнила четыре четверных прыжка и обошла Загитову

Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Кельн
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Валенсия
Алавес
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Крылья Советов
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верона
Сампдория
20
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
18:30
ПСЖ
Анже
40
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Краснодар-2
41
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Нефтехимик
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Шинник
20
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Спартак
Б
12
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Трактор
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Текстильщик
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Томь
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Эвертон
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Астон Вилла
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Реал
Гранада
42
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Динамо Р
61
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Тамбов
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Боруссия Д
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Парма
10
Хоккей. НХЛ
6.10
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
6.10
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
6.10
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.10
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
6.10
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
6.10
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Енисей
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Спартак-2
22
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ХК Динамо
14
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Торпедо
Б
23
Хоккей. НХЛ
6.10
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
6.10
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
14:30
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Динамо
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Леванте
12
Хоккей. НХЛ
6.10
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
6.10
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
42
Хоккей. НХЛ
6.10
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
6.10
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
6.10
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Ахмат
01
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч
Авангард К
22
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
Химки
11
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Куньлунь
21
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
10Лига чемпионов эффектно вернулась в Петербург
11:12 (мск), источник: Lenta.Ru

15-летняя ученица Тутберидзе выполнила четыре четверных прыжка и обошла Загитову

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open. Результаты доступны на сайте турнира.

Наверх
21
фотография
21
фотография
21
фотография

Трусова выполнила четыре четверных прыжка и набрала 160,53 балла. Второе место заняла россиянка Алина Загитова (154,41), третьей стала японка Рика Кихира (144,76).

Читайте также
Леонова объяснила, в чем неадекватность фанатов Медведевой и Загитовой

На Japan Open фигуристы делятся на три команды — Европы, Америки и Японии. От каждой страны выступает по двое мужчин и женщин. Фигуристы показывают только произвольную программу. Победу в турнире одержала команда Европы, набрав 614,73 балла. Япония заняла второе место (602,16), Северная Америка — третье (593,42).

21 сентября Трусова побила два мировых рекорда на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. 15-летняя фигуристка установила рекорды по набранным баллам в произвольной программе (163,78 балла) и итоговой сумме баллов (238,69 балла). Таким образом, она превзошла достижение Загитовой, которой ранее принадлежал мировой рекорд по количеству баллов в произвольной программе (158,50 балла).

В прошедшем сезоне Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. На взрослом чемпионате России спортсменка завоевала серебряную медаль. Она тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Читайте также
 Определена обладательница самых красивых ягодиц мира. Фото
Этот вратарь весил 170 кг. Он ломал перекладины и соперников
Хохлов подал в отставку после поражения в матче с «Оренбургом»
Футболисты «Рубина» прервали шестиматчевую серию без побед в РПЛ
«Ростов-Дон» разгромил польский клуб в матче Лиги чемпионов
«Торпедо» одолело «Шинник» и укрепило лидерство в первенстве ФНЛ
«Бавария» потерпела поражение в домашнем матче Бундеслиги
«Сочи» принимает «Крылья Советов» в матче РПЛ (трансляция)
«Ливерпуль» обыграл «Лестер» и одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь