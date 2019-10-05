15-летняя ученица Тутберидзе выполнила четыре четверных прыжка и обошла Загитову
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open. Результаты доступны на сайте турнира.
Российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open. Результаты доступны на сайте турнира.
Трусова выполнила четыре четверных прыжка и набрала 160,53 балла. Второе место заняла россиянка Алина Загитова (154,41), третьей стала японка Рика Кихира (144,76).
На Japan Open фигуристы делятся на три команды — Европы, Америки и Японии. От каждой страны выступает по двое мужчин и женщин. Фигуристы показывают только произвольную программу. Победу в турнире одержала команда Европы, набрав 614,73 балла. Япония заняла второе место (602,16), Северная Америка — третье (593,42).
21 сентября Трусова побила два мировых рекорда на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. 15-летняя фигуристка установила рекорды по набранным баллам в произвольной программе (163,78 балла) и итоговой сумме баллов (238,69 балла). Таким образом, она превзошла достижение Загитовой, которой ранее принадлежал мировой рекорд по количеству баллов в произвольной программе (158,50 балла).
В прошедшем сезоне Трусова стала чемпионкой России среди юниоров. На взрослом чемпионате России спортсменка завоевала серебряную медаль. Она тренируется под руководством Этери Тутберидзе.