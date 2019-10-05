Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на предсезонном турнире в Китае

В сумме за ритм-танец и произвольный танец они набрали 213,54 балла, второе место заняли британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (193,80), третье — польский дуэт Наталья Калишек и Максим Сподырев (178,59).

Синицина и Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира (2019) и бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019), они заняли второе место в финале Гран-при (2018) и одержали победу в чемпионате России (2019).