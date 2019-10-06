Тарасова: Платье Клеопатры делает Загитову очень привлекательной и сексуальной

«У нас есть потрясающая Загитова, у неё очень хорошая программа, с которой она справляется, чувствует музыку. Она выросла, просто красавица. Но у нас будет космическое женское одиночное катание, потому что есть Трусова и ещё несколько девочек, которые составляют цвет мирового фигурного катания. Саша определила своей программой и прыжками развитие фигурного катание на ближайшие сто лет, чем мы можем гордиться, никто в мире до такой планки не дотягивается. Трусова — это наша гордость! Что касается фанатов, то всегда есть часть болельщиков, которые болеют за ЦСКА, а другие за «Спартак», — приводит слова Тарасовой Sport24.