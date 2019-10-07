Эта фигуристка выиграла для СССР первую медаль Олимпиады. За что ее жестоко убили?

Источник: РИА "Новости"

Женское фигурное катание не всегда было «нашим» видом спорта. До 1984 года в активе отечественной команды не было ни одной медали Олимпийских игр. Но в Сараево на третью ступень пьедестала почета поднялась Кира Иванова. Ее спортивная карьера сложилась блестяще: Иванова была первым номером сборной, выигрывала медали чемпионатов Европы и мира, но вне спорта фигуристку преследовали трагедии и неудачи. Самоубийство сестры, вынужденный аборт, потеря работы, тяжелый развод… В какой-то момент у Ивановой появилось предчувствие скорой смерти, и она не ошиблась. В 2001 году ее жестоко убили, и это преступление не раскрыто до сих пор. «Лента.ру» вспоминает полную славы и страданий жизнь чемпионки.

«Скоро меня не будет. Но мне совсем не страшно. И дело совсем не в том, что мой организм отравлен алкоголем. Просто в свои 38 лет я уже прожила все, что возможно: мировую славу и полное забвение, любовь, предательство, смерть самых близких мне людей, наследственную болезнь, от которой нет спасения… Теперь я осталась одна. Мне нечего ждать от этой жизни», — писала в личном дневнике Кира Иванова. Легендарная фигуристка, первая в истории отечественного спорта призерка Олимпийских игр, обладательница одного серебра чемпионата мира и четырех — Европы.

Новость о гибели чемпионки пришла 22 декабря 2001 года. Уже тогда об Ивановой почти ничего не знали, а сейчас, спустя почти два десятка лет, забыли совсем. Но ведь именно она была одной из тех, с кого начиналось отечественное женское фигурное катание. Ее подругами по национальной команде были Анна Кондрашова и Елена Водорезова. Это было время, когда на мировой арене доминировала Катарина Витт из ГДР, и единственными, кто мог хоть что-то ей противопоставить, были американские и советские фигуристки. У Ивановой это получилось едва ли не лучше всех.

В фигурное катание Кира пришла в шесть лет. На каток ее водила бабушка: родители были в разводе, мама делами ребенка не интересовалась вовсе. «Мама вышла замуж, у меня появились отчим и сестра Лена. Но им было не до меня. Только бабушка меня всегда и любила. Ее интересовали все мои детские проблемы», — вспоминала потом Иванова. Ее личные записи цитируют авторы документального фильма «Одиночное катание». Тренеры сразу заметили в девочке талант. Она была очень исполнительной и упертой и очень быстро осваивала элементы, хотя не обладала особой гибкостью и пластикой. Особенно хорошо получались прыжки: впоследствии Иванова стала мастером тройных. Их женщины тогда только начали включать в программы.

Кира Иванова с тренером Владимиром Кудрявцевым | Источник: РИА "Новости"

Первый успех пришел к фигуристке в 1978-м, когда на зимней Спартакиаде народов СССР она стала второй в соревнованиях юниоров. В том же году Ивановой покорилось историческое достижение: она выиграла первую для Советского Союза медаль на юниорском чемпионате мира, серебряную. Уже в следующем сезоне спортсменка должна была выйти во взрослые, и на успех этого дебюта, понятно, очень рассчитывали.

Тогда Кира тренировалась у Виктора Кудрявцева. Как и должна была, Иванова выиграла первый взрослый чемпионат страны и попала в состав национальной команды на международные старты. Правда, блеснуть там так сразу не удалось: на чемпионате Европы она стала лишь десятой, а на первенстве мира едва попала в топ-20. Хотя программа у фигуристки не была слабой: два тройных прыжка и связка двойной аксель — ойлер — тройной сальхов.

Несмотря на неудачи, Кира попала на Олимпиаду-1980. В то время из-за болезни паузу в выступлениях взяла Елена Водорезова, считавшаяся более талантливой, так что Иванова автоматически стала единственной надеждой команды. Но в Лейк-Плэсиде фигуристка финишировала только 16-й. В ее арсенале были уже три тройных прыжка, и при чистом исполнении советская спортсменка вполне могла рассчитывать на попадание в топ-10. Вернувшись домой, Кира принялась разучивать новый прыжок — тройной риттбергер.

Потеряла мотивацию

В 1982-м спортсменка ушла от Кудрявцева и стала заниматься у Владимира Ковалева. Сотрудничество не обещало ничего хорошего со спортивной точки зрения: Иванова была влюблена в наставника. На Спартакиаде народов СССР в том же году фигуристка стала первой, но не явилась на допинг-контроль после старта. По неподтвержденной информации, они с Ковалевым слишком бурно отмечали успех и забыли об обязательном тесте. За это фигуристку отлучили от национальной команды почти на два года.

Источник: РИА "Новости"

А потом случилось то, что сейчас почти невозможно представить. Получив возможность выступать всего за несколько месяцев до Олимпиады в Сараево, Иванова стала четвертой на чемпионатах Европы и мира и тем самым отвоевала путевку на Игры. Очень помог изученный до дисквалификации риттбергер: за счет уверенного исполнения этого прыжка спортсменка выглядела солиднее прочих соотечественниц.

После программы обязательных фигур (одна из дисциплин одиночного фигурного катания, существовавшая в официальных соревнованиях до лета 1990 года, — прим. «Ленты.ру») на олимпийском льду она оказалась только на пятой строчке. За счет короткой программы поднялась на третью, а произвольная и вовсе стала для фигуристки звездным часом. Иванова выехала из пяти тройных прыжков и застолбила за собой место на пьедестале. Обошли ее только Катарина Витт из ГДР, считавшаяся непобедимой, и американка Розалин Самнерс.

Потом Иванова выдала четыре ровных сезона, каждый раз становясь второй на чемпионатах Европы и также с серебром завершив первенство мира 1985 года. В 1988-м Иванова вновь поехала на Олимпиаду, но улучшить результат Сараева не смогла. Она лидировала после обязательных фигур, но потом грубо ошиблась сначала в короткой, а затем и в произвольной программе. Седьмое место означало крах всех надежд: 25-летняя спортсменка уже собиралась завершать карьеру, в спорте ее держала только мечта о золоте Олимпиады. Фигуристка потеряла всякую мотивацию.

Кира Иванова (справа) - бронзовый призер Олимпиады-1984 | Источник: AP 2019

«Разве не видели, что она спивается?»

Покончив со спортом, Иванова стала зарабатывать выступлениями в ледовом балете, где познакомилась со вторым мужем — Константином Тарелиным (с тренером Ковалевым не сошлись характерами). А в 1991-м Кира подписала контракт с частным клубом фигурного катания в Турции. На родине подходящей работы больше не было. Почти сразу после отъезда из России бывшая спортсменка забеременела, но заводить детей ей было нельзя. По трудовому договору за это грозил крупный штраф. Чтобы соблюсти условия, Иванова сделала аборт. А через несколько месяцев турки расторгли соглашение, и Кире пришлось вернуться в Москву.

Это были только первые удары судьбы и, как оказалось, далеко не самые тяжелые. В столице Иванова стала тренировать детскую группу в школе «Динамо», и поначалу все шло неплохо. Но потом случилась целая череда потрясений: смерть любимой бабушки, самоубийство младшей сестры Елены (она скончалась от передозировки), развод. Спасение бывшая фигуристка нашла в алкоголе.

Иванова не раз лечилась от зависимости, но ничего не помогало. «Разве не видели, что она спивается?» — удивлялись соседи бывшей спортсменки. Родители ее учеников в «Динамо» замечали, что тренер не в себе: она не выходила на лед, чтобы показывать элементы, плохо выглядела, а иногда и вовсе приходила на тренировки в состоянии похмелья. Они добились увольнения Ивановой. «Зачем я продолжаю жить? Все потеряло смысл. Мое падение уже не остановить», — считала чемпионка.

Пила и мать Киры, и от этого бывшей спортсменке становилось только хуже. Она считала, что алкоголизм — наследственная болезнь, поэтому не особо верила, что сможет выкарабкаться. Хотя и писала в дневнике: «Вчера я попыталась заложить одну из своих медалей, но в ломбарде сказали, что в сплаве слишком мало золота. Ничего, сегодня постараюсь продать ее на рынке. Деньги мы потратим на твое лечение, мам. Бросишь ты, брошу и я. Все, завтра ни капли». Но начать новую жизнь Ивановой уже было не суждено.

Первой о трагедии узнала соседка Ивановой. По ее рассказам, она видела бывшую фигуристку незадолго до случившегося, и та обещала «зайти вечером». Но ни вечером, ни утром следующего дня Кира не появилась. Тогда женщина решила проверить, все ли в порядке. Дверь в соседнюю квартиру была открыта.

В прихожей лежало обезображенное тело. Прибывшие оперативники насчитали 17 ножевых ранений. С чемпионкой расправились изощренно: даже волосы на затылке были обрезаны, их разбросали по всей квартире. При этом в крови женщины зафиксировали смертельную дозу алкоголя. Было установлено, что на момент убийства Иванова уже была без чувств. Возможно, убийцей стал очередной собутыльник, а может, кто-то искал медали, а она оказала сопротивление: версий у следствия много, но ясности в деле нет до сих пор. Бывшей фигуристке на момент смерти едва исполнилось 38 лет.