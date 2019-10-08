Трусова разочарована своей оценкой на Japan Open в произвольной программе, где исполнила 4 четверных
Российская фигуристка Александра Трусова выразила разочарование своей оценкой за технику в произвольной программе на традиционном командном
Российская фигуристка Александра Трусова выразила разочарование своей оценкой за технику в произвольной программе на традиционном командном
15-летняя спортсменка откаталась лучше всех, набрав в сумме 160,53 балла. За технику судьи поставили ей 97,51 балла. Во время программы Трусова выполнила четыре четверных прыжка, установив рекорд по их количеству.
«Я