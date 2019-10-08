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7 октября, источник: Sport24

Трусова разочарована своей оценкой на Japan Open в произвольной программе, где исполнила 4 четверных

Российская фигуристка Александра Трусова выразила разочарование своей оценкой за технику в произвольной программе на традиционном командном шоу-турнире Japan Open.

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Источник: Sport24

15-летняя спортсменка откаталась лучше всех, набрав в сумме 160,53 балла. За технику судьи поставили ей 97,51 балла. Во время программы Трусова выполнила четыре четверных прыжка, установив рекорд по их количеству.

«Я вообще-то хотела за 100 [баллов] уйти. Прошлый раз двух не хватило, но я с тремя [четверными] каталась. А сегодня с четырьмя — и снова то же самое. Нечестно», — сказала Трусова, когда объявляли оценки.

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