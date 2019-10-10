Красивая Загитова, восточная Медведева и модная Трусова. Какими будут программы наших фигуристок на «Гран-при»?

Источник: Спорт-Экспресс

Алина Загитова

Чемпионка мира в новом сезоне решила немного отпустить вожжи и насладиться фигурным катанием. Поэтому программы нестандартные и неклассические, какими были «Кармен» и многие другие. В этом году Алина в произвольной программе предстала в образе Клеопатры. Музыка — Питер Гэбриэл — The Feelings Begin, Морис Жарр — увертюра Lawrence d’Arabie и Хатир Хичам — Ramses.

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В короткой, которая еще на соревнованиях в этом сезоне не показывалась, Загитова выступает под песню израильской певицы Ясмин Лева Me Voy («Ухожу»). Леви — одна из исполнительниц сефардских песен на испанском языке, конкретно в этой песне рассказывается о любви к некой девочке, однако, возможно, отсылка и куда глубже: La Nina — название каравеллы, на которой Колумб плыл в Америку, а он, как известно, имел сефардские корни. В общем — образ драматический и даже немного артхаусный.

Что касается произвольной программы, то она уже вызвала жаркие споры после Japan Open. Алина взрослеет, ее платья становятся все короче. Кто-то назвал его слишком откровенным, кто-то сексуальным, но так или иначе это новизна в образе Алины, которая собирается сделать в этом году упор на компоненты. И кажется, пока успешно: все оценки за композицию, представление и интерпретацию музыки были за 9,3.

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В части элементов усложнений программы ждать по крайней мере в ближайшее время не приходится. После Большого шлема в 17 лет хочется немного отдохнуть, и Алина сама признавалась, что не собирается добавлять новые элементы или вставлять четверные. Так что коронные лутц — риттбергер, флип и так далее. Но обсуждений Клеопатры точно будет много. Выступит царица фигурного катания на этапах «Гран-при» во Франции и Японии.

Евгения Медведева

После тяжелого сезона-2018/19 в этом ожидался прорыв Медведевой, но пока его не происходит, а «Гран-при» уже близко. Но Евгения — девушка с характером, и понимает, что без усложнения программ точно не сможет претендовать на многое в такой гонке на выживание, которое из себя представляет женское катание.

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Короткая программа была поставлена Ильей Авербухом на музыку группы Muse — Exogenesis: Symphony, Part 3. Произвольную россиянка будет катать под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши». Хореографом стала канадка Ше-Линн Бурн. Известные на Западе произведения и исполнители: о Muse и говорить нечего, а «Мемуары» получили в свое время несколько Оскаров, в том числе как раз за музыку. Но сам по себе образ восточный, и это тоже вызвало много скепсиса. Сумеет ли вжиться, не слишком ли смело… Конечно, второе подряд непопадание в финал «Гран-при» будет означать тренд — а не попасть туда можно легко. На этот раз те самые 18 месяцев, которые Орсер обещал на перестройку, подошли к концу.

Однако пока результаты Евгении при показе новых программ не радуют — в Оаквилле были 217 баллов, но поражение от Кихиры. А Шанхай и вовсе погрузил в смятение. Программа пошла в разнос — фигуристка присоединяла прыжки по ходу дела во второй половине, осталась без заявленных каскадов в первой. Базовая стоимость по сравнению с «челленджером» в Канаде скакнула на 14 баллов вниз.

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Пока вытягивают компоненты, но и там уже есть проблемы. Катание явно тяжелое, как походка после выхода из тренажерки. И дело, конечно, не в сложностях с образом гейши, а в физическом состоянии. Остается надеяться, что Медведева разгрузится в ближайшие пару недель.

Александра Трусова

Рекордсменка и владычица драконов в основной, произвольной программе в первом взрослом сезоне будет кататься под эпичную музыку из «Игры престолов». Короткая поставлена под классическое произведение Эдвард Грига «Пер Гюнт». Здорово, что в фигурном катании появляются новые актуальные образы, и Александре образ, судя по всему, нравится. И сам Даниил Глейхенгауз признавал, что Трусова, может, и владычица драконов, но точно не компонентов.

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Тем не менее, постепенно дорожки и вращения ей подтягивают, и она сама с каждым месяцем прогрессирует во второй части оценки. Было много сомнений насчет того, как будут относиться судьи ко вчерашней юниорке, но Александре подобрали стильное платье, и по образу она уже почти не проигрывает своим именитым соперницам. Той же Медведевой в трех программах этого сезона она уступала 4−5 баллов. Это почти ничто. А выступать на «Гран-при» в Москве и Канаде предстоит как раз против Евгении.

Ну, а в прыжках Русской ракете нет равных. Главной интригой программ Трусовой будет, сколько же она способна прыгнуть четверных и получить за это баллов. В Братиславе было три и мировой рекорд. На Japan Open четыре, но на три балла Александра откатилась назад и осталась недовольна судейством.

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