Трем тройным акселям быть? Чем удивит Туктамышева в Финляндии
11 октября в финском Эспоо стартует предсезонный турнир серии «челленджер» Finlandia Trophу. «Газета.Ru» представляет главных звезд предстоящих соревнований.
11 октября в финском Эспоо стартует предсезонный турнир серии «челленджер» Finlandia Trophу. «Газета.Ru» представляет главных звезд предстоящих соревнований.
Одним из главных действующих лиц форума станет российская одиночница Елизавета Туктамышева, которая уже вкатилась в сезон и считается полноправным претендентом на победу в соревнованиях.
Начала атлетка новый этап карьеры с участия в турнире серии Challenger — Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. Там Елизавета с крайне убедительными 214,38 баллами уступила лишь блеснувшей четверным лутцем Анне Щербаковой. Туктамышева тогда включила в произвольную программу два тройных акселя, но на одном из них ошиблась.
Успешно для подопечной Алексея Мишина сложился и первый этап Кубка
Нельзя не сказать и о неопределенности спортсменки с композицией к короткой программе. В этом сезоне Елизавета каталась и под Oblivion Астора Пьяццоллы и под все ту же Drumming Song в городе на Неве. Элементы при этом оставались прежними.
«Освоение новой короткой программы, которую сделала
Определиться необходимо будет уже к турниру в Эспоо. Ведь финское первенство станет последним этапом подготовки Елизаветы к первому
Не меньшее внимание приковано и к воспитаннице Этери Тутберидзе.
Для победительницы юниорского финала
Судить о форме и программе Алены Косторной в этом сезоне можно было по выступлениям на открытых прокатах сборной России, где в короткой программе россиянка предстала в образе Беллы из «Сумерек» и исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.
«Почему поменяла короткую программу? Так ничего не меняли. Просто через пару дней после объявления музыки решили, что лучше оставим старую», — признавалась атлетка после выхода на лед.
Что же касается произвольной программы, то в ней Алена попытается проявить себя под музыку композитора Dario Marianelli — No One Ever Called Me That.
Двукратный
На днях представитель Страны восходящего солнца под руководством Стефана Ламбьеля выступал на домашнем коммерческом турнире Japan Open и стал вторым в составе своей сборной. Фигурист ограничился всего лишь двумя четверными прыжками в произвольной программе, а сумма баллов (169,09) оказалась аж на три десятка меньше личного рекорда спортсмена.
Японские СМИ разузнали о причине, которая привела к разрыву потенциально успешного союза: по информации журналиста издания The Japan Times Джека Галлахера, фигурист якобы остался не в восторге от того, что обязательным условием нахождения в команде является сотрудничество с хореографом Даниилом Глейхенгаузом.
Как итог, Шому может ожидать встреча с бывшей наставницей, которая, если позволит график, приедет поддержать свою подопечную Алену Косторную.
Стоит отметить, что Finlandia Trophy пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября.
Заявка России на этот турнир выглядит следующим образом.
Женщины: Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Софья Самодурова (в списке запасных).
Мужчины: Сергей Воронов, Андрей Лазукин.
Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин.
Танцевальные пары: Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.
К слову, изначально в заявке на Finlandia Trophy числился Михаил Коляда, однако
Анатолий Ильинский