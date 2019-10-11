Трем тройным акселям быть? Чем удивит Туктамышева в Финляндии

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Елизавета Туктамышева (Россия)

Одним из главных действующих лиц форума станет российская одиночница Елизавета Туктамышева, которая уже вкатилась в сезон и считается полноправным претендентом на победу в соревнованиях.

Начала атлетка новый этап карьеры с участия в турнире серии Challenger — Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. Там Елизавета с крайне убедительными 214,38 баллами уступила лишь блеснувшей четверным лутцем Анне Щербаковой. Туктамышева тогда включила в произвольную программу два тройных акселя, но на одном из них ошиблась.

Успешно для подопечной Алексея Мишина сложился и первый этап Кубка Санкт-Петербурга. Новые платье и короткая программа, поставленная Ше-Линн Бурн под песню Drumming Song, два тройных акселя в произвольной и итоговые 229,12 балла, которые привели Туктамышеву к победе на форуме в Северной столице.

Нельзя не сказать и о неопределенности спортсменки с композицией к короткой программе. В этом сезоне Елизавета каталась и под Oblivion Астора Пьяццоллы и под все ту же Drumming Song в городе на Неве. Элементы при этом оставались прежними.

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«Освоение новой короткой программы, которую сделала Ше-Линн Брун для Лизы, шло очень сложно. Из-за ритмической структуры музыкального сопровождения, которое определяло высокий ритм исполнения… Так, на первых этапах мы столкнулись со сложностями в реализации, поэтому было принято решение освоить эту программу на фоне музыкального сопровождения другого характера. Специалисты высоко оценили прокат этой программы под музыку Oblivion. Сейчас ее уровень овладения всей шаговой, достаточно дробной структурой позволил ей перейти к оригинальной музыке, чего мы и будем придерживаться», — приводил слова Мишина «Неваспорт».

Определиться необходимо будет уже к турниру в Эспоо. Ведь финское первенство станет последним этапом подготовки Елизаветы к первому по-настоящему серьезному турниру сезона Гран-при — Skate America.

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Алена Косторная (Россия)

Не меньшее внимание приковано и к воспитаннице Этери Тутберидзе.

Для победительницы юниорского финала Гран-при — 2018/19 и вице-чемпионки мира среди юниоров это первый официальный турнир на взрослом уровне. На ее стороне молодость, шикарные навыки скольжения и желание сразу же проявить себя в новой возрастной категории — чем не повод составить конкуренцию более опытной Туктамышевой?

Судить о форме и программе Алены Косторной в этом сезоне можно было по выступлениям на открытых прокатах сборной России, где в короткой программе россиянка предстала в образе Беллы из «Сумерек» и исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип — тройной тулуп.

«Почему поменяла короткую программу? Так ничего не меняли. Просто через пару дней после объявления музыки решили, что лучше оставим старую», — признавалась атлетка после выхода на лед.

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Что же касается произвольной программы, то в ней Алена попытается проявить себя под музыку композитора Dario Marianelli — No One Ever Called Me That.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BNPi1BQjHsi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Алёна Косторная (@koctorka_2003)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-11-25T18:17:19+00:00">25 Ноя 2016 в 10:17 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шома Уно (Япония)

Двукратный вице-чемпион мира является, безусловно, главным фаворитом среди одиночников. И это даже несмотря на то, что серебряный призер Олимпиады подходит к турниру в Финляндии не в лучшей форме.

На днях представитель Страны восходящего солнца под руководством Стефана Ламбьеля выступал на домашнем коммерческом турнире Japan Open и стал вторым в составе своей сборной. Фигурист ограничился всего лишь двумя четверными прыжками в произвольной программе, а сумма баллов (169,09) оказалась аж на три десятка меньше личного рекорда спортсмена.

Что интересно, летом Уно тренировался у Тутберидзе, но в итоге решил отказаться от сотрудничества с прославленным специалистом.

Японские СМИ разузнали о причине, которая привела к разрыву потенциально успешного союза: по информации журналиста издания The Japan Times Джека Галлахера, фигурист якобы остался не в восторге от того, что обязательным условием нахождения в команде является сотрудничество с хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

Как итог, Шому может ожидать встреча с бывшей наставницей, которая, если позволит график, приедет поддержать свою подопечную Алену Косторную.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BwQYTUInDmG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BwQYTUInDmG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BwQYTUInDmG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Shoma Uno fanpage (@shomauno_fans)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-15T00:23:22+00:00">14 Апр 2019 в 5:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что Finlandia Trophy пройдет в Эспоо с 11 по 13 октября.

Заявка России на этот турнир выглядит следующим образом.

Женщины: Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Софья Самодурова (в списке запасных).

Мужчины: Сергей Воронов, Андрей Лазукин.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алиса Ефимова/Александр Коровин.

Танцевальные пары: Бетина Попова/Сергей Мозгов, Анастасия Шпилевая/Григорий Смирнов.

К слову, изначально в заявке на Finlandia Trophy числился Михаил Коляда, однако из-за синусита и предстоящей операции спортсмен снялся с соревнований и может пропустить весь сезон.