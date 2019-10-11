Ученики Тутберидзе лидируют в трех видах из четырех. В Алма-Ате стартовал турнир памяти Дениса Тена
Даниил Самсонов и Дарья Усачева уже готовы к финалу
Даниил Самсонов и Дарья Усачева уже готовы к финалу
Сегодня прошел первый день турнира, посвященный памяти фигуриста Дениса Тена. Для Казахстана это первый международный турнир, который проводится в родном городе Дениса —
Первыми на лед вышли юниоры, лидирует ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. Даниил откатал свою программу идеально, выполнив всю прыжковую часть чисто: триксель, тройной риттбергер с поднятыми вверх руками и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Вращения и дорожки были исполнены на четвертый уровень. Скольжение и хореография — очень красиво. Самсонов набрал 88,64 балла, что почти на полтора балла больше, чем на этапе ЮГП в Гданьске.
Ученик Елены Буяновой Артур Даниелян отстает от Самсонова почти на 5 баллов и занимает вторую строчку. Короткую программу Артура судьи оценили в 83,95 балла. Он тоже улучшил свой результат, на этапе в Загребе было 82,11 балла. Даниелян в своей программе серьезных ошибок избежал, но после тройного риттбергера приземлился на зубцы. Триксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп были выполнены без помарок.
Промежуточное третье место занимает воспитанник ЦСКА Марк Кондратюк. У него очень позитивная музыка и артистичное катание, но прыжковые элементы пока идут тяжеловато. Тройной аксель выполнен практически с места и на зубцы, тройной риттбергер и вовсе не получился. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнен неплохо, но под большим наклоном. Судейская бригада поставила всем прыжкам минусы. Пока что лишь 67,48 балла.
Две тринадцатилетние ученицы Тутберидзе Дарья Усачева и Майя Хромых после короткой программы идут друг за другом. Даша на ЮГП в Хорватии набрала 71,09 балла, здесь же она улучшила свой результат до 74,46 балла. Усачева обладает красивым скольжением, очень плавно перетекает от одного элемента к другому. Растяжке наших девочек можно только позавидовать, благодаря ей все вращения и спирали производят положительный эффект на судей, что провоцирует их ставить четвертые уровни, большие плюсы и высокие оценки за компоненты. Прыжковая часть Дашиной программы выполнена качественно: красивый высокий дупель, легко выполненный тройной риттбергер, докрученный каскад тройной флип + тройной тулуп.
Хромых откатала свою короткую программу не так идеально, как Даша: дупель выполнен чисто, тройной риттбергер тоже, но с каскада тройной лутц + тройной тулуп фигуристка чуть не упала, сделав перепрыжку и коснувшись рукой льда.
Третья — представительница Болгарии Мария Левушкина, ей за короткую программу судьи поставили 56,18 балла.
Ученик Тутберидзе и представитель Грузии Морис Квителашвили лидирует после короткой программы. Морис идеально исполнил два квада: четверной тулуп и каскад четверной сальхов + тройной тулуп. Но с трикселем справиться не удалось: Морис упал и потерял
За эстонцем на третьей строчке стоит ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин. Глеб откатал свою короткую программу очень уверенно и на высокой скорости. Прыгнул триксель, четверной тулуп и каскад тройной флип + тройной тулуп без ошибок. Но повысить свои баллы ему не удалось, результат после короткой практически такой же, как и на ЮГП в Польше — 75,48 балла. Примечательно, что по технической оценке Глеб получил на два балла больше, чем эстонец, но компоненты судьи придержали.
Петербуржец Макар Игнатов в тройку лидеров не вошел. Ученик Евгения Рукавицына начал свою короткую программу с каскада четверной сальхов + тройной тулуп. Макар исполнил его чисто, но с остальными прыжками возникли трудности: четверной тулуп Игнат приземлил на две ноги, а на тройном акселе допустил бабочку. Судьи оценили программу фигуриста дороже, чем на Nebelhorn Trophy, но этого все равно не хватило. По баллам — 72,80.
Бывшая ученица Тутберидзе Серафима Саханович идет первой после короткой программы. Она улучшила свой результат с 1-го этапа кубка
Ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова занимает второе место. Настя начала свою программу, сделав каскад тройной флип + тройной тулуп с небольшим недокрутом. За ним последовал тройной лутц, но Гуляковой не удалось удержать правильное ребро. Зато дупель был сделан без ошибок. Во второй половине программы чувствовалось, что Настя устала: дорожка шагов — мимо музыки. В
Ученице Светланы Соколовской Марии Сотсковой никак не удается чисто откатать программу в этом сезоне. Мария начала выступление с чистого дупеля, но затем недокрутила тройной лутц и упала с него. А каскад тройной флип + тулуп превратился в два + два. После короткой Сотскова занимает 7 строчку — 49,80 балла.