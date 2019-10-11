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10 октября, источник: Sport24

Ученики Тутберидзе лидируют в трех видах из четырех. В Алма-Ате стартовал турнир памяти Дениса Тена

Даниил Самсонов и Дарья Усачева уже готовы к финалу Гран-при.

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Сегодня прошел первый день турнира, посвященный памяти фигуриста Дениса Тена. Для Казахстана это первый международный турнир, который проводится в родном городе Дениса — Алма-Ате. Сегодня со своими короткими программами выступили представители одиночного катания: юниоры, юниорки, мужчины и женщины.

Юниоры

Первыми на лед вышли юниоры, лидирует ученик Этери Тутберидзе Даниил Самсонов. Даниил откатал свою программу идеально, выполнив всю прыжковую часть чисто: триксель, тройной риттбергер с поднятыми вверх руками и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Вращения и дорожки были исполнены на четвертый уровень. Скольжение и хореография — очень красиво. Самсонов набрал 88,64 балла, что почти на полтора балла больше, чем на этапе ЮГП в Гданьске.

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Ученик Елены Буяновой Артур Даниелян отстает от Самсонова почти на 5 баллов и занимает вторую строчку. Короткую программу Артура судьи оценили в 83,95 балла. Он тоже улучшил свой результат, на этапе в Загребе было 82,11 балла. Даниелян в своей программе серьезных ошибок избежал, но после тройного риттбергера приземлился на зубцы. Триксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп были выполнены без помарок.

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Промежуточное третье место занимает воспитанник ЦСКА Марк Кондратюк. У него очень позитивная музыка и артистичное катание, но прыжковые элементы пока идут тяжеловато. Тройной аксель выполнен практически с места и на зубцы, тройной риттбергер и вовсе не получился. Каскад тройной лутц + тройной тулуп выполнен неплохо, но под большим наклоном. Судейская бригада поставила всем прыжкам минусы. Пока что лишь 67,48 балла.

Юниорки

Две тринадцатилетние ученицы Тутберидзе Дарья Усачева и Майя Хромых после короткой программы идут друг за другом. Даша на ЮГП в Хорватии набрала 71,09 балла, здесь же она улучшила свой результат до 74,46 балла. Усачева обладает красивым скольжением, очень плавно перетекает от одного элемента к другому. Растяжке наших девочек можно только позавидовать, благодаря ей все вращения и спирали производят положительный эффект на судей, что провоцирует их ставить четвертые уровни, большие плюсы и высокие оценки за компоненты. Прыжковая часть Дашиной программы выполнена качественно: красивый высокий дупель, легко выполненный тройной риттбергер, докрученный каскад тройной флип + тройной тулуп.

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Хромых откатала свою короткую программу не так идеально, как Даша: дупель выполнен чисто, тройной риттбергер тоже, но с каскада тройной лутц + тройной тулуп фигуристка чуть не упала, сделав перепрыжку и коснувшись рукой льда. Из-за такой ошибки она потеряла почти два балла. На ЮГП в Латвии судейская бригада оценила короткую программу в 68,93 балла, а здесь, в Казахстане, почти на 3 балла меньше. Результат — 66,16 и лишь второе место.

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Третья — представительница Болгарии Мария Левушкина, ей за короткую программу судьи поставили 56,18 балла.

Мужчины

Ученик Тутберидзе и представитель Грузии Морис Квителашвили лидирует после короткой программы. Морис идеально исполнил два квада: четверной тулуп и каскад четверной сальхов + тройной тулуп. Но с трикселем справиться не удалось: Морис упал и потерял из-за этого 4 балла. Хотя это не помешало ему обойти идущего вторым эстонца Даниэля Альберта Науриц более чем на 10 баллов. Морис набрал ровно 88 очков. На Lombardia Trophy за короткую программу фигурист получил почти на 6 баллов меньше.

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За эстонцем на третьей строчке стоит ученик Алексея Мишина Глеб Лутфуллин. Глеб откатал свою короткую программу очень уверенно и на высокой скорости. Прыгнул триксель, четверной тулуп и каскад тройной флип + тройной тулуп без ошибок. Но повысить свои баллы ему не удалось, результат после короткой практически такой же, как и на ЮГП в Польше — 75,48 балла. Примечательно, что по технической оценке Глеб получил на два балла больше, чем эстонец, но компоненты судьи придержали.

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Петербуржец Макар Игнатов в тройку лидеров не вошел. Ученик Евгения Рукавицына начал свою короткую программу с каскада четверной сальхов + тройной тулуп. Макар исполнил его чисто, но с остальными прыжками возникли трудности: четверной тулуп Игнат приземлил на две ноги, а на тройном акселе допустил бабочку. Судьи оценили программу фигуриста дороже, чем на Nebelhorn Trophy, но этого все равно не хватило. По баллам — 72,80.

Женщины

Бывшая ученица Тутберидзе Серафима Саханович идет первой после короткой программы. Она улучшила свой результат с 1-го этапа кубка Санкт-Петербурга и набрала 69,54 балла. Серафима откатала программу без единой ошибки и закрепилась на первой строчке. Каскад тройной флип + тройной тулуп, дупель, тройной лутц — чисто. По компонентной оценке Серафима тоже лидирует, прокат выглядел живо и легко.

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Ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова занимает второе место. Настя начала свою программу, сделав каскад тройной флип + тройной тулуп с небольшим недокрутом. За ним последовал тройной лутц, но Гуляковой не удалось удержать правильное ребро. Зато дупель был сделан без ошибок. Во второй половине программы чувствовалось, что Настя устала: дорожка шагов — мимо музыки. В Санкт-Петербурге фигуристка за короткую программу набрала 66,22 балла, а здесь судьи поставили Гуляковой 64 балла.

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Ученице Светланы Соколовской Марии Сотсковой никак не удается чисто откатать программу в этом сезоне. Мария начала выступление с чистого дупеля, но затем недокрутила тройной лутц и упала с него. А каскад тройной флип + тулуп превратился в два + два. После короткой Сотскова занимает 7 строчку — 49,80 балла.

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