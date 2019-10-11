Вице-чемпион Олимпиады фигурист Уно прокомментировал уход от Тутберидзе

Известный журналист Джек Галлахер ранее сообщил, что японец не стал работать с Тутберидзе, так как та выдвинула условие, согласно которому все ее фигуристы обязаны исполнять программы, поставленные хореографом ее группы Даниилом Глейхенгаузом.
«Не комментирую слова Галлахера. Понятия не имею почему он это написал, такого я не говорил, со мной он не общался. То, что я не хочу ставить программу у Глейхенгауза — чушь. Мы изначально обговаривали с Этери Георгиевной, что я приеду к ней на месяц. Решили попробовать. После этого я понял, что это не совсем мое.
Конкретную причину отказа от сотрудничества я не скажу, потому что ее нет. Просто решил поискать
В настоящее время Тутберидзе тренирует олимпийскую чемпионку Алину Загитову, двукратную чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову, серебряного призера чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, а также Алену Косторную, Анну Щербакову и других. Уно помимо серебряной медали Олимпиады становился вторым на чемпионатах мира 2017 и 2018 годов, а также выигрывал командный чемпионат мира и Чемпионат четырех континентов.