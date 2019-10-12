Фигуристка Косторная лидирует после короткой программы на турнире в Финляндии
ТАСС, 11 октября. Российская фигуристка Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на турнире «Финляндия Трофи», который проходит в Эспоо.
ТАСС, 11 октября. Российская фигуристка Алена Косторная занимает первое место после короткой программы на турнире «Финляндия Трофи», который проходит в Эспоо.
16-летняя россиянка получила 77,25 балла за прокат, ее соотечественница Елизавета Туктамышева занимает второе место (72,66), третьей идет японка Юхана Йокои (65,09).
У мужчин после короткой программы россиянин Сергей Воронов занимает четвертое место (79,48), Андрей Лазукин — пятое (75,59). На первом месте располагается японец Сота Ямамото (92,81), на втором — его соотечественник Сёма Уно (92,28), на третьем — Роман Садовский (86,34), выступающий за команду Канады.
В соревнованиях спортивных пар россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы (74,99), на втором месте идут россияне Алиса Ефимова и Александр Коровин (69,12), на третьем — Любовь Илюшечкина и Шарль Билодо, представляющие сборную Канады (68,07).
В субботу танцевальные дуэты представят
Соревнования завершатся в воскресенье.