Фигуристка Косторная лидирует после короткой программы на турнире в Финляндии

У мужчин после короткой программы россиянин Сергей Воронов занимает четвертое место (79,48), Андрей Лазукин — пятое (75,59). На первом месте располагается японец Сота Ямамото (92,81), на втором — его соотечественник Сёма Уно (92,28), на третьем — Роман Садовский (86,34), выступающий за команду Канады.