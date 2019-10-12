Русские фанаты, правда об Уно и Тутберидзе, грусть Туктамышевой. Как стартовал турнир в Финляндии
Репортаж из пригорода Хельсинки.
Репортаж из пригорода Хельсинки.
Finlandia Trophy 2019 — один из самых крутых турниров, которые проводятся до этапов
Место действия — «Метро Арена», расположенная в пригороде Хельсинки Эспоо и вмещающая чуть больше семи тысяч. Размер солидный, а для городка с населением 250 тысяч человек — просто огромный.
Всех болельщиков в Эспоо можно разделить на три категории — местные любители фигурного катания, совершившие небольшой трип россияне и прилетевшие на другой конец планеты японцы.
Фигуристов, ради которых преодолевают тысячи километров, немного. Из россиян это Алина Загитова и Евгения Медведева. У мужчин лидеры по фанатской любви японцы Юдзуру Ханю и Сема Уно. На катание Уно пришли посмотреть несколько десятков азиатов, для которых даже Финляндия оказалась не такой далекой.
Российские болельщики в большинстве своем болели за всех сразу. Но персональных фанатов чуть больше было у девушек — Алены Косторной и Елизаветы Туктамышевой.
В первой половине дня все внимание было приковано к Уно. Японец не был идеален —
«Я сидел один в Kiss and Cry. В такие моменты я чувствую, что наличие тренера действительно очень важно. Думаю, что в следующем году я буду постоянно работать с
Но журналистов больше интересовало не это. Несколько дней назад корреспондент Japan Times Джек Галлахер сообщил, что главная причина, по которой японец не стал постоянно работать с Этери Тутберидзе, — необходимость ставить программы у хореографа «Хрустального» Даниила Глейхенгауза.
Как только один из журналистов произнес фамилию Галлахера, стоявший рядом менеджер японца показал жестом, что этот вопрос задавать не стоит, а Сема смущенно заметил, что ситуацию не комментирует. Чуть позже представитель фигуриста все же донес позицию Уно.
«Понятия не имею, почему он это написал, такого я не говорил, со мной он не общался. То, что я не хочу ставить программу у Глейхенгауза, — чушь. Мы изначально обговаривали с Этери Георгиевной, что я приеду к ней на месяц. Решили попробовать. После этого я понял, что это не совсем мое.
Конкретную причину отказа от сотрудничества я не скажу, потому что ее нет. Просто решил поискать
Мужское катание — единственные вид, где россияне не доминируют. Сергей Воронов — четвертый, Андрей Лазукин — пятый. Уно с ошибками второй, лидирует другой японец Сота Ямамото, на третьем месте канадец Роман Садовский.
В парах и у девушек первые два места остались за Россией. Подробнее об этих результатах — в нашей заметке.
Как и ожидалось, основная борьба развернулась между Косторной и Туктамышевой. В смешанной зоне девушки вели себя максимально
Туктамышеву оценки ошарашили. Чемпионка мира — 2015, выходя из Kiss and Cry, не стала останавливаться перед журналистами, лишь бросив дежурную фразу.
«Все прекрасно, я довольна, без комментариев», — сказала фигуристка, хотя тон ее голоса был, скорее, грустным и раздраженным.
Как позже выяснилось: Лиза не хотела игнорировать СМИ совсем. Фигуристка пыталась первым делом добраться до протокола, чтобы понять, в чем дело, и потом посетить
В субботу в 12:00 по Москве в Финляндии в борьбу вступят танцоры, а затем парники и мужчины разыграют медали. Развязка дуэли между Туктамышевой и Косторной состоится в воскресенье.