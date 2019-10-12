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10:06 (мск), источник: Sport24

Русские фанаты, правда об Уно и Тутберидзе, грусть Туктамышевой. Как стартовал турнир в Финляндии

Репортаж из пригорода Хельсинки.

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Источник: Sport24

Finlandia Trophy 2019 — один из самых крутых турниров, которые проводятся до этапов Гран-при. Особенно в рейтинге наших болельщиков — сильный состав, близость к России, большая арена. В общем, так называемая «финка» заметно выделяется на фоне других соревнований серии «Челленджер».

Место действия — «Метро Арена», расположенная в пригороде Хельсинки Эспоо и вмещающая чуть больше семи тысяч. Размер солидный, а для городка с населением 250 тысяч человек — просто огромный.

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Всех болельщиков в Эспоо можно разделить на три категории — местные любители фигурного катания, совершившие небольшой трип россияне и прилетевшие на другой конец планеты японцы.

Фигуристов, ради которых преодолевают тысячи километров, немного. Из россиян это Алина Загитова и Евгения Медведева. У мужчин лидеры по фанатской любви японцы Юдзуру Ханю и Сема Уно. На катание Уно пришли посмотреть несколько десятков азиатов, для которых даже Финляндия оказалась не такой далекой.

Российские болельщики в большинстве своем болели за всех сразу. Но персональных фанатов чуть больше было у девушек — Алены Косторной и Елизаветы Туктамышевой.

В первой половине дня все внимание было приковано к Уно. Японец не был идеален — степ-аут на тройном акселе, не самый удачный четверной флип. В Kiss and Cry Сему некому было утешить, в этом сезоне фигурист работает без тренера.

«Я сидел один в Kiss and Cry. В такие моменты я чувствую, что наличие тренера действительно очень важно. Думаю, что в следующем году я буду постоянно работать с каким-нибудь специалистом», — сказал Уно в смешанной зоне.

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Но журналистов больше интересовало не это. Несколько дней назад корреспондент Japan Times Джек Галлахер сообщил, что главная причина, по которой японец не стал постоянно работать с Этери Тутберидзе, — необходимость ставить программы у хореографа «Хрустального» Даниила Глейхенгауза.

Как только один из журналистов произнес фамилию Галлахера, стоявший рядом менеджер японца показал жестом, что этот вопрос задавать не стоит, а Сема смущенно заметил, что ситуацию не комментирует. Чуть позже представитель фигуриста все же донес позицию Уно.

«Понятия не имею, почему он это написал, такого я не говорил, со мной он не общался. То, что я не хочу ставить программу у Глейхенгауза, — чушь. Мы изначально обговаривали с Этери Георгиевной, что я приеду к ней на месяц. Решили попробовать. После этого я понял, что это не совсем мое.

Конкретную причину отказа от сотрудничества я не скажу, потому что ее нет. Просто решил поискать что-то другое. В этом сезоне я попробую поехать к нескольким специалистам и в конце сезона решу, на каком катке будут работать дальше, — заметил вице-чемпион Олимпиады-2018.

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Мужское катание — единственные вид, где россияне не доминируют. Сергей Воронов — четвертый, Андрей Лазукин — пятый. Уно с ошибками второй, лидирует другой японец Сота Ямамото, на третьем месте канадец Роман Садовский.

В парах и у девушек первые два места остались за Россией. Подробнее об этих результатах — в нашей заметке.

Как и ожидалось, основная борьба развернулась между Косторной и Туктамышевой. В смешанной зоне девушки вели себя максимально по-разному. Алена была явно удовлетворена результатом и общалась с журналистами целых шесть минут. Это много для смешанной зоны.

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Туктамышеву оценки ошарашили. Чемпионка мира — 2015, выходя из Kiss and Cry, не стала останавливаться перед журналистами, лишь бросив дежурную фразу.

«Все прекрасно, я довольна, без комментариев», — сказала фигуристка, хотя тон ее голоса был, скорее, грустным и раздраженным.

Как позже выяснилось: Лиза не хотела игнорировать СМИ совсем. Фигуристка пыталась первым делом добраться до протокола, чтобы понять, в чем дело, и потом посетить пресс-конференцию. Но в первый день пресс-конференции не проводились. Организаторы решили, что это мероприятие во многом дублирует общение в миксте.

В субботу в 12:00 по Москве в Финляндии в борьбу вступят танцоры, а затем парники и мужчины разыграют медали. Развязка дуэли между Туктамышевой и Косторной состоится в воскресенье.

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