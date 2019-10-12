Русские фанаты, правда об Уно и Тутберидзе, грусть Туктамышевой. Как стартовал турнир в Финляндии

Источник: Sport24

Finlandia Trophy 2019 — один из самых крутых турниров, которые проводятся до этапов Гран-при. Особенно в рейтинге наших болельщиков — сильный состав, близость к России, большая арена. В общем, так называемая «финка» заметно выделяется на фоне других соревнований серии «Челленджер».

Место действия — «Метро Арена», расположенная в пригороде Хельсинки Эспоо и вмещающая чуть больше семи тысяч. Размер солидный, а для городка с населением 250 тысяч человек — просто огромный.

Всех болельщиков в Эспоо можно разделить на три категории — местные любители фигурного катания, совершившие небольшой трип россияне и прилетевшие на другой конец планеты японцы.

Фигуристов, ради которых преодолевают тысячи километров, немного. Из россиян это Алина Загитова и Евгения Медведева. У мужчин лидеры по фанатской любви японцы Юдзуру Ханю и Сема Уно. На катание Уно пришли посмотреть несколько десятков азиатов, для которых даже Финляндия оказалась не такой далекой.

Российские болельщики в большинстве своем болели за всех сразу. Но персональных фанатов чуть больше было у девушек — Алены Косторной и Елизаветы Туктамышевой.

В первой половине дня все внимание было приковано к Уно. Японец не был идеален — степ-аут на тройном акселе, не самый удачный четверной флип. В Kiss and Cry Сему некому было утешить, в этом сезоне фигурист работает без тренера.

«Я сидел один в Kiss and Cry. В такие моменты я чувствую, что наличие тренера действительно очень важно. Думаю, что в следующем году я буду постоянно работать с каким-нибудь специалистом», — сказал Уно в смешанной зоне.

Но журналистов больше интересовало не это. Несколько дней назад корреспондент Japan Times Джек Галлахер сообщил, что главная причина, по которой японец не стал постоянно работать с Этери Тутберидзе, — необходимость ставить программы у хореографа «Хрустального» Даниила Глейхенгауза.

Как только один из журналистов произнес фамилию Галлахера, стоявший рядом менеджер японца показал жестом, что этот вопрос задавать не стоит, а Сема смущенно заметил, что ситуацию не комментирует. Чуть позже представитель фигуриста все же донес позицию Уно.

«Понятия не имею, почему он это написал, такого я не говорил, со мной он не общался. То, что я не хочу ставить программу у Глейхенгауза, — чушь. Мы изначально обговаривали с Этери Георгиевной, что я приеду к ней на месяц. Решили попробовать. После этого я понял, что это не совсем мое.

Конкретную причину отказа от сотрудничества я не скажу, потому что ее нет. Просто решил поискать что-то другое. В этом сезоне я попробую поехать к нескольким специалистам и в конце сезона решу, на каком катке будут работать дальше, — заметил вице-чемпион Олимпиады-2018.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3fKZK7poYP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3fKZK7poYP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div></a> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3fKZK7poYP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">昌磨君カッコイイ❤が止まらない✨ ・ ・ 素敵な昌磨君のお写真ですね❣️❣️❣️❣️❣️❣️ ・ ・ ・ KYODO井上将志様よりお写真お借りしました?????? ・ ・ 有難うございます???? ・ ・ #宇野昌磨 #Shomauno</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @<a href="https://www.instagram.com/amohs_onu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> amohs_onu</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-10-11T17:50:12+00:00">11 Окт 2019 в 10:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мужское катание — единственные вид, где россияне не доминируют. Сергей Воронов — четвертый, Андрей Лазукин — пятый. Уно с ошибками второй, лидирует другой японец Сота Ямамото, на третьем месте канадец Роман Садовский.

В парах и у девушек первые два места остались за Россией. Подробнее об этих результатах — в нашей заметке.

Как и ожидалось, основная борьба развернулась между Косторной и Туктамышевой. В смешанной зоне девушки вели себя максимально по-разному. Алена была явно удовлетворена результатом и общалась с журналистами целых шесть минут. Это много для смешанной зоны.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EYXHbG63V6M" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Туктамышеву оценки ошарашили. Чемпионка мира — 2015, выходя из Kiss and Cry, не стала останавливаться перед журналистами, лишь бросив дежурную фразу.

«Все прекрасно, я довольна, без комментариев», — сказала фигуристка, хотя тон ее голоса был, скорее, грустным и раздраженным.

Как позже выяснилось: Лиза не хотела игнорировать СМИ совсем. Фигуристка пыталась первым делом добраться до протокола, чтобы понять, в чем дело, и потом посетить пресс-конференцию. Но в первый день пресс-конференции не проводились. Организаторы решили, что это мероприятие во многом дублирует общение в миксте.