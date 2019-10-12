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13:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Миронова и Устенко стали четвертыми в танцах на льду на турнире памяти Тена

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Россияне Екатерина Миронова и Евгений Устенко заняли четвертое место в танцах на льду на турнире памяти бронзового призера Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена, который проходит в Алма-Ате.

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Источник: Спорт РИА Новости

Миронова и Устенко по итогам ритм-танца и произвольного танца набрали 127,91 балла. Победу одержали немцы Катарина Мюллер и Тим Фредерик Дик (173,07), вторыми стали французы Аделина Галявиева и Луи Торон (165,64), замкнул тройку лучших Максин Уэзерби и Темирлан Ержанов (156,17) из Казахстана.

Еще одна российская пара Ольга Бибихина/Даниил Зворыкин (112,34) заняла пятое место.

Казахстанский фигурист Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застиг за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.

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