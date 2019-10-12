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16:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мишина и Галлямов победили на турнире Finlandia Trophy в соревнованиях пар

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в соревнованиях пар.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мишина и Галлямов, ставшие лучшими как в короткой программе, так и в произвольной программе, заняли первое место с общим результатом 210,18 балла. Вторыми стали другие представители России Алиса Ефимова и Александр Коровин (194,28), третье место — у канадского дуэта Любовь Илюшечкина/Чарли Билодо (193,58).

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