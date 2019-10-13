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19:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Косторная одержала победу на турнире в Финляндии, Туктамышева — вторая

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.

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Лидировавшая после короткой программы Косторная в воскресенье получила 157,59 за прокат произвольной программы. В сумме россиянка набрала 234,84 балла и заняла итоговое первое место.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй стала соотечественница Косторной Елизавета Туктамышева, в активе которой по сумме двух программ 212,53 балла.

Замкнула тройку лучших японка Юхана Ёкои, набравшая 191,90 балла.

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