Косторная одержала победу на турнире в Финляндии, Туктамышева — вторая
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии «Челленджер» Finlandia Trophy в финском Эспоо.
Лидировавшая после короткой программы Косторная в воскресенье получила 157,59 за прокат произвольной программы. В сумме россиянка набрала 234,84 балла и заняла итоговое первое место.
Второй стала соотечественница Косторной Елизавета Туктамышева, в активе которой по сумме двух программ 212,53 балла.
Замкнула тройку лучших японка Юхана Ёкои, набравшая 191,90 балла.