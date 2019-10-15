Медведева прыгнула четверной сальхов на «удочке» на тренировке
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прыгнула четверной сальхов на тренировке, используя страховку.
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прыгнула четверной сальхов на тренировке, используя страховку.
— Я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка. Это построение такого тела, которого у меня еще никогда в жизни не было, — сказала 19-летняя Медведева в
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. В прошлом сезоне она завоевала бронзу на чемпионате мира-2019.