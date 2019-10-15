Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго Блэкхокс
Эдмонтон Ойлерз
10
Хоккей. НХЛ
2-й период
Нью-Джерси Дэвилз
Флорида Пантерз
46
Футбол. Сборные
01:00
Венесуэла
Тринидад и Тобаго
20
Хоккей. НХЛ
14.10
Вашингтон Кэпиталз
Колорадо Эвеланш
36
Хоккей. НХЛ
14.10
Баффало Сэйбрз
Даллас Старз
40
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Локомотив
Футбол. Чемпионат Европы
14.10
Косово
Черногория
20
Футбол. Чемпионат Европы
14.10
Болгария
Англия
06
Футбол. Чемпионат Европы
14.10
Украина
Португалия
21
Футбол. Чемпионат Европы
14.10
Литва
Сербия
12
Футбол. Чемпионат Европы
14.10
Молдавия
Албания
04
Футбол. Чемпионат Европы
14.10
Исландия
Андорра
20
Футбол. Чемпионат Европы
14.10
Франция
Турция
11
Футбол. Сборные
14.10
Чехия
Северная Ирландия
23
Футбол. Сборные
14.10
Египет
Ботсвана
10
Хоккей. НХЛ
14.10
Бостон Брюинз
Анахайм Дакс
42
Хоккей. НХЛ
14.10
Оттава Сенаторз
Миннесота Уайлд
02
Хоккей. НХЛ
14.10
Нью-Йорк Айлендерс
Сент-Луис Блюз
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
14.10
ХК Динамо
Металлург Мг
63
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Северсталь
Футбол. Сборные
14.10
Руанда
Танзания
00
Хоккей. КХЛ
14.10
Ак Барс
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
14.10
Нефтехимик
Сибирь
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
14.10
Трактор
Динамо Р
34
Хоккей. КХЛ
14.10
Барыс
Адмирал
ОТ
01
Все события
Фоторепортажи
7Бивол защитил титул чемпиона мира по боксу
11Сборная России разгромила Кипр и вышла на Евро
14 октября, источник: Спорт-Экспресс

Медведева прыгнула четверной сальхов на «удочке» на тренировке

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прыгнула четверной сальхов на тренировке, используя страховку.

Наверх

— Я бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка. Это построение такого тела, которого у меня еще никогда в жизни не было, — сказала 19-летняя Медведева в промо-ролике Первого канала к новому сезону.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпиады-2018. В прошлом сезоне она завоевала бронзу на чемпионате мира-2019.

Читайте также
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Украина идет за Россией: Шевченко вывел свою сборную на Евро
Новый главный тренер «Спартака»: Против пиджаков ничего не имею
Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал» в прямом эфире
Хрустальный бразилец: Неймар снова получил травму
Сергей Юран назвал назначение Тедеско «путем в никуда»
Гол полузащитника «Спартака» не спас сборную Чехии от поражения
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь