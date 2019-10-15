Щербакова рассказала об отношениях между фигуристками в группе Тутберидзе
Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о взаимоотношениях с другими спортсменками из группы тренера Этери Тутберидзе.
Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о взаимоотношениях с другими спортсменками из группы тренера Этери Тутберидзе.
«Внутри общаешься со всеми, потому что очень много общих тем для разговоров. Часто о фигурном катании, естественно, какие новости или что на тренировках. Ну и
В группе Тутберидзе вместе со Щербаковой тренируется олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева и другие перспективные фигуристки.