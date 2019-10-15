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14 октября, источник: Чемпионат.com

Щербакова рассказала об отношениях между фигуристками в группе Тутберидзе

Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о взаимоотношениях с другими спортсменками из группы тренера Этери Тутберидзе.

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«Внутри общаешься со всеми, потому что очень много общих тем для разговоров. Часто о фигурном катании, естественно, какие новости или что на тренировках. Ну и всё-таки все девочки, почти одного возраста, бывает, и о чём-то отвлечённом. Школу тоже обсуждаем, что кто сдал. Мальчиков? Редко. Друг друга воспринимаем как друзей. Нет такого, что кто-то лучше, кто-то хуже», — сказала Щербакова Первому каналу.

В группе Тутберидзе вместе со Щербаковой тренируется олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, Алёна Косторная, Камила Валиева и другие перспективные фигуристки.

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