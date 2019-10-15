Щербакова рассказала об отношениях между фигуристками в группе Тутберидзе

«Внутри общаешься со всеми, потому что очень много общих тем для разговоров. Часто о фигурном катании, естественно, какие новости или что на тренировках. Ну и всё-таки все девочки, почти одного возраста, бывает, и о чём-то отвлечённом. Школу тоже обсуждаем, что кто сдал. Мальчиков? Редко. Друг друга воспринимаем как друзей. Нет такого, что кто-то лучше, кто-то хуже», — сказала Щербакова Первому каналу.