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11:24 (мск), источник: Газета.Ру

Новый феномен: почему Косторная победит Трусову и Загитову

Алена Косторная выучила сложнейший аксель в три с половиной оборота прямо по ходу сезона, разнесла всех соперниц, включая Елизавету Туктамышеву, на своем первом турнире на взрослом уровне и в одночасье превратилась из «слабого звена» группы Этери Тутберидзе в фаворитку всех соревнований. «Газета.Ru» рассказывает, как Косторная стала новым феноменом в фигурном катании, совместив в себе сильнейшие качества Александры Трусовой и Алины Загитовой.

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Источник: РИА "Новости"

Главная сенсация сезона

Алена Косторная свела с ума мир фигурного катания. Без какого-либо предупреждения девушка выучила по ходу сезона тройной аксель, который до нее исполняли только девять фигуристок в истории, и успешно показала его на своем первом взрослом турнире в карьере — причем как сольно, так и в каскаде с двойным тулупом.

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В сумме за две программы на Finlandia Trophy фигуристка получила 234,84 балла — просто космос, учитывая, что после введения новой системы оценок больше набирали только мировой рекордсмен Александра Трусова, которая исполняет в произвольной программе четыре четверных прыжка (238,69), и олимпийская чемпионка Алина Загитова (238,43 и 237,50 балла).

Выходит, что Трусовой и Загитовой достаточно допустить всего одну ошибку, чтобы Косторная перегнала их по баллам. Хотя вполне возможно, что по ходу сезона Алена сама усилит свой технический арсенал, и осечки соперниц ей больше не понадобятся.

Так фигуристка, которую считали самым слабым звеном в звездной компании учениц Этери Тутберидзе, внезапно стала одной из главных фавориток сезона.

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Тройной аксель со второй попытки

Теперь даже сложно представить, что всего месяц назад на контрольных прокатах сборной России журналисты вообще не обратили внимания на Алену, когда она вышла в микст-зону после исполнения короткой программы.

Девушка робко стояла в ожидании, пока СМИ заметят ее, в сопровождении пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольги Ермолиной, которая приобняла спортсменку и заявила:

«Если вам Алена не нужна, то мы ее сейчас уведем».

Конечно, тут не было намеренного игнорирования со стороны прессы, однако и в напряженном ожидании Косторной явно никто не находился, — сотрудники СМИ были заняты просмотром проката другой фигуристки, который в этом время транслировался на экране телевизора.

Когда беседа все-таки началась, многие вопросы Алене оставляли желать лучшего — кто-то путал ее короткую программу с произвольной и спрашивал, почему она вышла в образе ангела, а не вампира, кто-то от безысходности интересовался, как много у нее в коллекции игрушек-единорогов.

Косторная стойко игнорировала ошибки и старалась развернуто отвечать на все, — ее профессионализм действительно впечатлял.

Девушка неожиданно вышла из себя только на одном вопросе — том самом, который был, пожалуй, самым животрепещущим в контексте ее перспектив в сезоне-2019/20 и, возможно, всей карьеры.

— Как дела с тройным акселем?

— Я такого не говорила, — неожиданно невпопад ответила фигуристка.

— Может, на следующий сезон?

— Нет, не говорила. Я не буду отвечать на этот вопрос, — отрезала Косторная и отвернулась.

На самом деле в феврале 2019 года — после второго места на первенстве России среди юниоров — девушка отмечала, что хотела начать исполнять триксель уже в том сезоне, но теперь постарается выучить к следующему.

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«Мне хотелось в этом сезоне попробовать тройной аксель, но в связи с некоторыми обстоятельствами я то начинала его учить, то откладывала. Но я очень хочу вставить тройной аксель в свои программы, в следующем сезоне планирую это сделать», — цитировал фигуристку ТАСС.

Но на самом деле абсолютно неважно, что говорила и о чем забыла фигуристка. Главным было то, что она исполняла тройной аксель еще в 2017 году, и его надо было срочно возвращать в преддверии сезона, где в борьбе за главные медали сойдутся обладательницы четверных прыжков Трусова и Щербакова, а также Загитова с дорогостоящим каскадом тройной лутц + тройной риттбергер.

Любопытно, что после оглушительного триумфа в Финляндии Алена призналась, что решила разучить элемент ультра-си именно по завершении контрольных прокатов сборной, во время которых ей был задан неудобный вопрос о трикселе.

«В выходной день после прокатов я решила, что надо что-то менять. Сначала попыталась выучить четверной сальхов, но не получилось — расстроилась. Но на следующий день я вышла, и Сергей Александрович Розанов предложил попробовать тройной аксель еще раз. Я прыгнула его со второй попытки», — вспоминала спортсменка.

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Новый тип фигуристки

Благодаря этому удивительному прогрессу Косторная без всякого преувеличения превратилась в фигуристку без слабых мест.

Она уверенно, с большим запасом по высоте, сложными заходами и выездами делает все тройные прыжки и каскады, получая за каждый элемент больше балла надбавок по шкале GOE (Grade of Execution — оценка качества исполнения). Таким сейчас может похвастать разве что Загитова.

Косторная исполняет дорожку шагов и все вращения на самом высоком, четвертом уровне сложности. Этого в сезоне-2019/20 еще не удавалось добиться никому из россиянок — ни Загитовой, ни Трусовой, ни Щербаковой, ни Туктамышевой, ни Медведевой.

Долгое время конкурируя со своими ровесницами-квадистками и при этом не владея четверными, Косторная выживала за счет прекрасного исполнения всего остального.

Но теперь, когда девушка добавила в свой арсенал тройной аксель, который при качественном исполнении может равняться по стоимости четверному, она стала реальной угрозой абсолютно для всех.

Однако Алена сильна не только техникой — и это выгодно отличает ее от многих других.

Она с юниорского уровня получает заоблачные баллы еще и за компоненты — навык скольжения, оригинальные связки между элементами, подачу образа, цельность программы и интерпретацию музыки.

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В этом плане Косторную часто сравнивают с итальянкой Каролиной Костнер, чьи выступления интересно смотреть, даже если она совсем не исполняет прыжков. Ее скольжение и выразительность — это нечто, и Алена ближе всех к этому из современных фигуристок.

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В последнее время тяга к прыжкам стала настолько превалировать над красотой и осмысленностью программ, что этим всерьез озаботились в Международном союзе конькобежцев (ИСУ) и начали менять правила, чтобы заставить фигуристов думать о чем-то другом.

Так, руководство ИСУ снизило стоимость четверных и расширило шкалу GOE: раньше ее диапазон равнялся от «-3» до «+3», а теперь — от «-5» до «+5». Таким образом, за технические ошибки спортсмены стали получать более серьезный штраф.

Косторная, которая за годы без элементов ультра-си добилась большого прогресса в оценке за компоненты, отлично вписывается в эту новую политику, представляя собой сплав высокой техники и артистизма.

По сути, Косторная — этот как Трусова, которая приобрела высокие навыки скольжения и музыкальности. Или как Загитова, которая усилилась ультра-си. Э.

Прямо сейчас Косторная воплощает в себе тот баланс, который ищет ИСУ своими изменениями в правилах. Так что вполне возможно, что в этой Игре престолов трон неожиданно захватит не Трусова, как это предрекали многие, а внезапно выучившая тройной аксель Алена.

Эльвира Ондар

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