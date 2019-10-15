«Уход к Тутберидзе переломил карьеру»: откровения Щербаковой
19 октября Анна Щербакова впервые в карьере выступит на взрослом этапе
19 октября Анна Щербакова впервые в карьере выступит на взрослом этапе
К своим 15 годам Анна Щербакова уже успела стать одной из самых узнаваемых и звездных фигуристок как в России, так и в мире. Прежде всего —
А в октябре 2018 года на этапе Кубка России девушка и вовсе показала в произвольной программе два четверных лутца, и один из них — в каскаде с тройным тулупом, что ранее в мире фигурного катания удавалось добиться только в мужском катании американцу Нэйтану Чену.
В прошлом сезоне юная фигуристка выиграла два этапа юниорской серии
В нынешнем спортивном году Щербакова дебютировала на взрослом уровне, в конце сентября выступив вместе с Елизаветой Туктамышевой на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy и одержав там победу. 19 октября же ей предстоит настоящий дебют — на этапе
Вместе с Щербаковой за океан среди россиянок отправятся все та же Туктамышева, а также еще одна представительница
Оказалось, что впервые Щербакова вышла на каток еще в три года, однако тогда о фигурном катании даже не задумывалась, как и большинство детей в столь раннем возрасте.
По словам самой Щербаковой, именно знакомство с Тутберидзе предопределило ее судьбу.
«Переход к Этери Георгиевне стал переломной точкой. До этого фигурное катание было для меня развлечением. Когда приняли решение перейти к ней в группу, то поняла, что все уже не просто так, что я действительно хочу заниматься фигурным катанием профессионально», — сказала Щербакова в интервью Первому каналу.
Особое значение в развитии спортивной карьеры Анны имеют, конечно же, родители.
«Мама катается со мной на все соревнования, но во время моих выступлений сильно нервничает и поэтому не смотрит их. После прокатов я звоню и пишу ей, рассказываю, но чаще всего она результаты знает еще до моих сообщений. В первое время она очень долго разбиралась в правилах, но теперь знает все прыжки, хотя и не учит меня ничему. И это хорошо, ведь для этого у меня есть тренер», — отметила спортсменка.
Возвращаясь к теме четверных, стоит отметить, что сейчас в активе Щербаковой имеется идеальный четверной лутц (самый сложный и дорогой прыжок в мире — его базовая стоимость составляет 11,50 балла), во многом благодаря которому имя Анны и обрело широкую известность. Как утверждает сама фигуристка, изучение прыжков в четыре оборота хоть и сильно повлияло на современное женское фигурное катание, но
«Я пытаюсь прыгать больше четверных. Начала пробовать первые прыжки достаточно давно, когда этого еще никто не исполнял на соревнованиях. Тренеры, смотря в будущее, понимали, что четверные прыжки в женском одиночном катании — дело неизбежное. Важно, чтобы мы понимали, что прыгать четверные — это нормально, этого не нужно бояться. Это такой же прыжок, это в наших силах и не является
Так, в 2017 году после исполнения одного из прыжков (это был тройной, а не квад) Щербакова неудачно упала и сломала ногу,
«Было начало сезона, ждали выступления на международных соревнованиях, тогда же я начала прыгать четверной, хотелось его показать. Одно неловкое движение — и все. Во время восстановления было тяжело», — призналась фигуристка.
В нынешнем сезоне, помимо этапа
Также в Чунцин отправятся Туктамышева и ее подруга по группе Алексея Мишина Софья Самодурова.
«Теперь будет очень сложно.
Семен Андреев