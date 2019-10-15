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13:39 (мск), источник: Газета.Ру

«Уход к Тутберидзе переломил карьеру»: откровения Щербаковой

19 октября Анна Щербакова впервые в карьере выступит на взрослом этапе Гран-при. В преддверии своего участия в турнире в США 15-летняя фигуристка рассказала, как переход в группу Этери Тутберидзе повлиял на ее жизнь, с каким трудом она перенесла долгое восстановление от перелома ноги после жуткого падения и почему она не боится исполнять самый сложный прыжок в мире — четверной лутц.

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Источник: РИА "Новости"

К своим 15 годам Анна Щербакова уже успела стать одной из самых узнаваемых и звездных фигуристок как в России, так и в мире. Прежде всего — из-за четверных прыжков. Вместе со своей соотечественницей и партнершей по группе с катка «Хрустальный» школы «Самбо-70» Александрой Трусовой она произвела революцию в женском одиночном катании, начав стабильно исполнять на официальных соревнованиях прыжок в четыре оборота.

А в октябре 2018 года на этапе Кубка России девушка и вовсе показала в произвольной программе два четверных лутца, и один из них — в каскаде с тройным тулупом, что ранее в мире фигурного катания удавалось добиться только в мужском катании американцу Нэйтану Чену.

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В прошлом сезоне юная фигуристка выиграла два этапа юниорской серии Гран-при, а также стала победительницей взрослого чемпионата России, оставив далеко позади даже Алину Загитову.

В нынешнем спортивном году Щербакова дебютировала на взрослом уровне, в конце сентября выступив вместе с Елизаветой Туктамышевой на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy и одержав там победу. 19 октября же ей предстоит настоящий дебют — на этапе Гран-при в американском Лас-Вегасе.

Вместе с Щербаковой за океан среди россиянок отправятся все та же Туктамышева, а также еще одна представительница Санкт-Петербурга Станислава Константинова. В преддверии старта Анна дала небольшое интервью, в котором поделилась важными моментами своей карьеры.

Оказалось, что впервые Щербакова вышла на каток еще в три года, однако тогда о фигурном катании даже не задумывалась, как и большинство детей в столь раннем возрасте.

Поняв, что девочке катание приходится по душе, родители отдали ее на каток «Хрустальный», где та занималась у Юлии Красинской и Оксаны Булычевой, после чего юную фигуристку перевели к Этери Тутберидзе.

По словам самой Щербаковой, именно знакомство с Тутберидзе предопределило ее судьбу.

«Переход к Этери Георгиевне стал переломной точкой. До этого фигурное катание было для меня развлечением. Когда приняли решение перейти к ней в группу, то поняла, что все уже не просто так, что я действительно хочу заниматься фигурным катанием профессионально», — сказала Щербакова в интервью Первому каналу.

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Особое значение в развитии спортивной карьеры Анны имеют, конечно же, родители. Из-за тренировок и соревнований ей приходится часто пропускать занятия в школе, однако мать и отец помогают ей с уроками. Кроме того, мама Щербаковой сопровождает ее на всех турнирах.

«Мама катается со мной на все соревнования, но во время моих выступлений сильно нервничает и поэтому не смотрит их. После прокатов я звоню и пишу ей, рассказываю, но чаще всего она результаты знает еще до моих сообщений. В первое время она очень долго разбиралась в правилах, но теперь знает все прыжки, хотя и не учит меня ничему. И это хорошо, ведь для этого у меня есть тренер», — отметила спортсменка.

Возвращаясь к теме четверных, стоит отметить, что сейчас в активе Щербаковой имеется идеальный четверной лутц (самый сложный и дорогой прыжок в мире — его базовая стоимость составляет 11,50 балла), во многом благодаря которому имя Анны и обрело широкую известность. Как утверждает сама фигуристка, изучение прыжков в четыре оборота хоть и сильно повлияло на современное женское фигурное катание, но чем-то неожиданным не было. По крайней мере, для ее тренерского штаба.

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«Я пытаюсь прыгать больше четверных. Начала пробовать первые прыжки достаточно давно, когда этого еще никто не исполнял на соревнованиях. Тренеры, смотря в будущее, понимали, что четверные прыжки в женском одиночном катании — дело неизбежное. Важно, чтобы мы понимали, что прыгать четверные — это нормально, этого не нужно бояться. Это такой же прыжок, это в наших силах и не является чем-то невозможным. Понятно, что первые тренировки делаются со страховкой, и это очень важный момент, ведь у тебя есть возможность почувствовать прыжок, но при этом не бояться. Когда тренер, который держит “удочку”, говорит, что, мол, ничего не делает и никак не помогает, то могут допустить на самостоятельные тренировки», — отметила фигуристка.

Впрочем, четверные прыжки не только позволяют фигуристкам набрать большие баллы на соревнованиях и, соответственно, увеличить свои шансы на победу, но и подвергают их серьезному риску получить тяжелую травму.

Так, в 2017 году после исполнения одного из прыжков (это был тройной, а не квад) Щербакова неудачно упала и сломала ногу, из-за чего пропустила большую часть сезона-2017/18. По словам фигуристки, тот период оказался самым тяжелым в ее карьере.

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«Было начало сезона, ждали выступления на международных соревнованиях, тогда же я начала прыгать четверной, хотелось его показать. Одно неловкое движение — и все. Во время восстановления было тяжело», — призналась фигуристка.

В нынешнем сезоне, помимо этапа Гран-при в США, Щербаковой предстоит выступить и на соревнованиях в Китае, где пройдет четвертый этап серии.

Также в Чунцин отправятся Туктамышева и ее подруга по группе Алексея Мишина Софья Самодурова.

«Теперь будет очень сложно. Все-таки я вышла на взрослый уровень. В первую очередь думаю о себе, что нужно сделать, чтобы стать конкурентоспособной. Думаю о том, какие моменты надо доработать, улучшить», — поделилась своими ожиданиями от сезона Щербакова.

Семен Андреев

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