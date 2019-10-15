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15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Москве прооперировали фигуристку Татьяну Тотьмянину

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российскую фигуристку Татьяну Тотьмянину прооперировали в московской клинике, сообщает телеканал «РЕН» со ссылкой на Анастасию Драпеко — пиар-менеджера супруга спортсменки Алексея Ягудина.

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Источник: РИА "Новости"

Драпеко подтвердила информацию о том, что Тотьмянина находится в клинике, но дальнейшие комментарии давать отказалась.

Тридцатисемилетняя Тотьмянина выиграла золотую медаль на Олимпийских играх 2006 года в соревнованиях спортивных пар. С февраля 2016-го официально замужем за Алексеем Ягудиным. У пары двое детей.

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