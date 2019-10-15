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21:19 (мск), источник: Sport24

«Нам скрывать нечего». Ягудин раскрыл подробности операции Тотьмяниной в онкоцентре

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал информацию СМИ, согласно которой его жена, олимпийская чемпионка 2006 года в парном катании Татьяна Тотьмянина, была прооперирована в онкоцентре в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что 37-летнюю фигуристку привезли в клинику с новообразованием в желчном пузыре. Отмечалось, что операция прошла успешно, а образцы тканей отправили на исследование, чтобы убедиться в доброкачественности опухоли.

«Нам скрывать нечего. Говорим как есть, чтобы не было слухов и домыслов. На видео вся информация. Вот только не в экстренном порядке. А так больше ничего и не добавить! Все верно», — написал Ягудин в инстаграме, опубликовав специальное видео.

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«Спасибо за внимание и за поддержку, — продолжил 39-летний фигурист. — Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается. И совсем скоро вернется к своим друзьям и поклонникам. Еще раз всем спасибо».

К своему сообщению Ягудин прикрепил следующие хэштеги: #тотьмянина #татьяна #операция #восстановление #здоровье #преодоление #характер.

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