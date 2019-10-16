Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

Источник: РИА "Новости"

В пробе Кошевой был обнаружен торасемид. Срок дисквалификации 19-летней спортсменки отсчитывается с 7 марта 2019 года. Данное решение может быть обжаловано в течение 21 дня с момента получения мотивировочной части.

В отчете ISU указывается, что спортсменка призналась в употреблении вещества, отметив, что не знала о том, что оно является запрещенным. Кошевая рассказала, что приняла препарат для того, чтобы снять отек ноги, при этом ни с кем не проконсультировавшись о его деталях. Кошевая признала свою ошибку и отказалась от вскрытия пробы «Б».

В заявлении на сайте Федерации фигурного катания на коньках России говорится, что исполком организации строго указал Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, членом которой является спортсменка, на необходимость усиления разъяснительной работы со спортсменами, их личными тренерами и медицинским персоналом, привлеченным для работы со спортсменами, о недопустимости использования препаратов и методик, запрещенных антидопинговыми правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ISU, а также применения любых медицинских препаратов без предварительной консультации с врачами спортивных школ, команд, клубов.