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13:00 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Кошевая дисквалифицирована на два года за допинг

ТАСС, 16 октября. Российская фигуристка Александра Кошевая дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил во время зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

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Источник: РИА "Новости"

В пробе Кошевой был обнаружен торасемид. Срок дисквалификации 19-летней спортсменки отсчитывается с 7 марта 2019 года. Данное решение может быть обжаловано в течение 21 дня с момента получения мотивировочной части.

В отчете ISU указывается, что спортсменка призналась в употреблении вещества, отметив, что не знала о том, что оно является запрещенным. Кошевая рассказала, что приняла препарат для того, чтобы снять отек ноги, при этом ни с кем не проконсультировавшись о его деталях. Кошевая признала свою ошибку и отказалась от вскрытия пробы «Б».

В заявлении на сайте Федерации фигурного катания на коньках России говорится, что исполком организации строго указал Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, членом которой является спортсменка, на необходимость усиления разъяснительной работы со спортсменами, их личными тренерами и медицинским персоналом, привлеченным для работы со спортсменами, о недопустимости использования препаратов и методик, запрещенных антидопинговыми правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ISU, а также применения любых медицинских препаратов без предварительной консультации с врачами спортивных школ, команд, клубов.

Кошевая на Универсиаде в Красноярске выступала в парном катании вместе с Дмитрием Бушлановым. Спортсмены завоевали бронзовые награды. Правила Международной федерации университетского спорта (FISU) предусматривают автоматическую аннуляцию результатов в случае нарушения антидопинговых правил.

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